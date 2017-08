Opposisjonen krever at Odinga utropes til Kenyas president

Koalisjonsleder Musalia Mudavadi hevder «konfidensielle kilder» i valgkommisjonen har avslørt det han omtaler som «det faktiske valgresultatet». I dette resultatet skal Odinga ha vunnet med i overkant av 8 millioner stemmer, mot Kenyattas i overkant av 7,7 millioner stemmer.

Mudavadi sier han kan vise frem data og skjermbilder av dette resultatet på valgkommisjonens servere. Videre krever han at valgkommisjonen umiddelbart kunngjør disse resultatene, og med det erklærer at Odinga er valgt som landets neste president.

Det offisielle valgresultatet er imidlertid ikke hundre prosent klart, og valgkommisjonens foreløpige opptelling tyder på at sittende president Uhuru Kenyatta fortsetter som landets øverste leder.

Ben Curtis / TT / NTB scanpix

– Ikke manipulert

Odinga hevdet denne uken at valgresultater fra avstemningen tirsdag var blitt hacket og manipulert. Lederen for valgkommisjonen avviste dette torsdag, men opplyste at hackere forsøkte å manipulere valgresultatet i landet, uten at kom inn i databasen.

Internasjonale observatører har uttrykt tillit til valgkommisjonen, og sier ingenting tyder på at resultatet er blitt manipulert. De ber partilederne om å være tålmodige og ikke øke spenningsnivået.

Valgkommisjonen har opplyst at de siste tallene vil komme inn til det nasjonale kontoret fredag. Deretter skal tallene kvalitetssikres før resultatet blir offentliggjort.

Voldelige opptøyer

Anklagene fra Odinga har ført til voldelige protester i deler av Kenya. Onsdag ble fire personer drept i valgrelatert vold, to av dem i utkanten av hovedstaden Nairobi.

I samme område fortsatte protestene torsdag, uten at noen så langt har mistet livet. Tilhengere av opposisjonen i Kibera brant dekk og ropte slagord torsdag ettermiddag, timer etter sammenstøt mellom politi og demonstranter i Kawangware, en annen fattig del av hovedstaden.

Ben Curtis / TT / NTB scanpix

Voldelige opptøyer har også brutt ut i det nordøstlige distriktet Garissa, der tilhengere av opposisjonen har demonstrert mot at en kandidat fra det regjerende partiet er kunngjort som vinner av guvernørvalget der.

Opptøyene er langt mindre omfattende enn den voldsbølgen som brøt ut for ti år siden, og som krevde 1.100 menneskeliv i ukene etter valget.

Odingas fjerde forsøk

En foreløpig opptelling viser at Kenyatta får 54,3 prosent, mens Odinga må nøye seg med 44,8 prosent. Tallene bygger på vel 97 prosent av valglokalene. Det er den nasjonale valgkommisjonen (IEBC) som har publisert tallene.

Khalil Senosi / TT / NTB scanpix

I alt åtte presidentkandidater stilte til valget i Kenya.

Den 72 år gamle Odinga gjør sitt fjerde og trolig siste forsøk på å bli Kenyas president, som leder for opposisjonspartiet NASA. Han hevder at hans motstanderne har fraranet ham seieren ved alle valg siden 2007.

– Men det er grense for hvor lenge du kan føre et folk bak lyset, sier han.

Odinga hevder at det elektroniske avstemningsprogrammet er blitt hacket av personer som brukte IT-sjef Chris Msandos identitet. Msando ble funnet torturert og drept i forrige måned.

Kerry observatør

Den tidligere amerikanske utenriksminister John Kerry er i Kenya som observatør på vegne av Carter-senteret. Han sier han har tillit til det elektroniske valgsystemet og ber innstendig kenyanerne om ikke å trekke forhastede slutninger.

– Det er nå på tide at lederne for ulike grupper i Kenya står frem og tar ansvar, slik at folk kan ha tillit til at prosessen har gått riktig for seg, sier Kerry.