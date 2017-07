Mye oppmerksomhet er blitt viet til Donald Trumps uortodokse håndtrykk med forskjellige verdensledere. Denne uken er han på besøk i Frankrike for å feire Bastilledagen og hundreårsmarkeringen av USAs deltagelse i første verdenskrig.

Der ble et nytt, oppsiktsvekkende håndtrykk fanget på kamera.

Under seremonien ser vi at Macron og Trump river og drar i hverandre. På et tidspunkt holder Trump den franske statsministeren og hans kone, Birgitte Macron, i hver sin hånd. Ved siden av står Trumps kone, Melania Trump, og ser på.

Det spesielle håndtrykket varer i 30 sekunder før statslederne til slutt gir slipp, og Trump gir statsministeren en klapp på skulderen.

Trump er kjent for sine kraftige håndtrykk. Tidligere i år delte han et pussig, 19 sekunders håndtrykk med Japans statsminister Shinzo Abe.

Dette er heller ikke første gangen et håndtrykk mellom Macron og Trump har vakt oppsikt. Under et G-7-møte i Brussel i mai grep Macron så hardt i presidentens hånd at knoklene hans hvitnet. Den gang var det tydelig at Trump to ganger prøvde å gi slipp, men ble holdt tilbake.

– Et sannhetens øyeblikk, sa Macron om håndtrykket. Han forklarte i etterkant at han ville vise fasthet og sette seg selv i respekt.

De to statslederne har allerede rukket å få et nokså turbulent forhold. Da Trump trakk USA fra Parisavtalen, la Macron ut en video der han inviterte amerikanske forskere til å flytte til Frankrike og gjorde narr av Trumps slagord ved å si «Make our planet great again».

Under Frankrike-besøket er det ventet at Trump og Macron skal snakke om hvordan landene skal bekjempe IS i Irak og Syria.

