– Politiske partier er ikke demokratiske. Det er familiepartier. Det er en form for monarki, sier Khan til nyhetsbyrået Reuters.

64-åringen leder opposisjonspartiet Bevegelse for Rettferdighet (PTI), som har stått i spissen for korrupsjonsanklagene mot Nawaz Sharif.

Fredag ble Pakistans statsminister fradømt jobben av landets høyesterett, som også anbefalte å åpne korrupsjonssaker mot såvel Nawaz Sharif som mot flere av hans familiemedlemmer. Både han og flere av hans barn risikerer i verste fall fengselsstraff.

Khan får støtte fra analytikeren Abid Hassan, som uttrykker frykt for at den dynastiske kulturen i pakistansk politikk ikke vil bidra til å stabilisere den situasjonen i landet.

– Å nominere Shahbaz Sharif som landets neste statsminister gir ikke politisk stabilitet. Det kommer til å styrke denne dynasti-kulturen i pakistansk politikk, sier han til AFP, og legger til:

– Hvordan er det mulig å ikke finne en eneste person i hele partiet som kan bli statsminister?

Mindre karismatisk

Tidligere lørdag, om lag et døgn etter at han ble avsatt som statsminister, kunngjorde eldstebror Sharif i en TV-sendt tale til sine partifeller at han ville ha lillebror Shahbaz som landets nye statsminister.

Sharif har benektet korrupsjonsanklagene, og hevdet at å avsette ham sender landet inn i politisk kaos.

65-årige Shahbaz har så langt gått klar av korrupsjonsanklagene som svirrer rundt familien, men har kun et provinsielt verv. Han må velges inn i nasjonalforsamlingen før han kan overta som statsminister.

I 1997 ble han for første gang valgt inn som sjefsminister for Pakistans mest framgangsrike og mest befolkede delstat, Punjab. Gjennom et militærkupp ledet av General Pervez Musharraf to år senere ble imidlertid broren avsatt fra sin andre periode som statsminister, og Sharif-brødrene dro i eksil til Saudi-Arabia fram til 2007.

I 2008 var han tilbake igjen i rollen som sjefsminister for familiens maktbase, og har blitt værende ved sin post siden da.

Eks-oljeminister

Mannen som overtar inntil videre, 58-årige Shahid Khaqan Abbasi, blir etter alt å dømme valgt inn som midlertidig statsminister etter en forestående avstemning i den 342 seter store nasjonalforsamlingen.

Der har Sharifs regjerende parti Pakistan Muslim League-Nawaz (PLM-N) en solid majoritet.

Abbasi er tidligere oljeminister i Sharifs regjering, og er utdannet elektrisk ingeniør og tidligere forretningsmann. Han lanserte landets hittil mest vellykkede private flyselskap, Air Blue, og betegnes som svært lojal til den avsatte statsministeren.

Opposisjonen kan i teorien også fremme en kandidat til statsministerposten, men vedkommende ville hatt liten sjanse til å vinne nok stemmer i nasjonalforsamlingen.