Han hadde ansvaret for å bygge mur over et kontinent, men nå har Trump gitt ham en vanskelig jobb

Mandag ble John F. Kelly (67) tatt i ed som Donald Trumps nye stabssjef. Etter en periode med lekkasjer, intern skittkasting og bakvaskelser i svimlende tempo håper presidenten at den tidligere generalen i US Marines kan bringe Det hvite hus i balanse. Mannen som ledet 100.000 amerikanske og irakske soldater i kampen mot Al-Qaida og Saddam-vennlige opprørere, har nå fått en vanskelig oppgave.

De tre første grepene

Allerede første dag skjedde tre ting som antydet at det nå er en ny sheriff i regjeringsapparatet:

Trumps nyutnevnte kommunikasjonsdirektør Anthony Scaramucci røk rett på dør. I et intervju hadde han kalt daværende stabssjef Reince Priebus for en «paranoid schizofren», og det var blant uttalelsene som egnet seg mest på trykk.

Kommandolinjene ble klargjort: Alle i Det hvite hus skal nå rapportere til Kelly. Hverken sjefstrateg Steve Bannon, svigersønn Jared Kushner eller datter Ivanka Trump skal ha snarveier til presidenten. Forgjengeren Reince Priebus fikk, ifølge The New York Times, forsikringer om det samme fra Trump, men måtte henge i nærheten av Det ovale kontor for å følge med på hvem som gikk inn og ut.

Kelly tok kontakt med ledende demokratiske kongresspolitikere. I fjor sa han at han kunne jobbet for begge presidentkandidatene, og han ble i år godkjent som sikkerhetsminister med 36 stemmer fra demokrater.

Lynne Sladky / AP / NTB scanpix

Mistet sønn i Afghanistan

Kelly har en omfattende bakgrunn i tjeneste for hjemlandet. I 1970 ble han innkalt til militæret, og han søkte seg til marinekorpset. Der har han i all hovedsak vært siden – fra han var menig infanterist til han sluttet som firestjerners general og sjef for USAs sørkommando med ansvar for Sør-Amerika og Karibia. Da hadde han ansvaret for fangeleiren på Guantánamo – et fengsel han mener behandler fangene langt bedre enn kritikken skulle tyde på. Han har også vært rådgiver for to forsvarsministre.

Kelly har en datter som er FBI-agent, og to sønner fulgte i farens fotspor i marinekorpset. Den ene, Robert, ble drept da han 9. november 2010 tråkket på en landmine i Afghanistan. 29 år gammel ble han begravet på æreskirkegården Arlington.

På et pressemøte i fjor sa Kelly at han ikke kan forestille seg noe verre enn å miste et barn. Han fortalte om brev fra andre foreldre som har mistet barn i kampsoner og spør om det «var verdt det»?

– Jeg vender alltid tilbake til dette: Det spiller ingen rolle. Det er ikke vår oppgave som foreldre å stille det spørsmålet. Den unge mente det var verdt det, og det er bare den meningen som teller, sa han.

MIKE BLAKE / Reuters / NTB scanpix

Skaffet Trump en seier

Kelly kommer nå fra jobben som sikkerhetsminister. Der har han hatt ansvaret for å forberede bygging av den store grensemuren mot Mexico – Trumps store valgløfte. Dette er bare i startfasen.

Et annet av Trumps løfter, innreiseforbudet til USA, det Trump i valgkampen kalte et muslimforbud, er derimot påbegynt. Etter bråbrems i lavere domstoler fikk Kelly i juli delvis medhold i USAs høyesterett for det midlertidige forbudet og sikret dermed sjefen en politisk seier. Nå får han et bredere ansvar for å bidra til triumfer på en rekke felter.

Kelly om Kellys lederegenskaper

Da Senatet i januar skulle godkjenne Kelly som sikkerhetsminister, måtte han besvare en rekke spørsmål. Han svarte blant annet dette:

«Jeg har jobbet direkte under en rekke høytstående tjenestemenn, blant dem USAs president. Jeg har aldri nølt med være uenig med noen av dem.»

«Jeg tror på å gi offentlig ros for fremragende prestasjoner og suksess og heller gi stillferdig kritikk når ting ikke går så bra.»

«Jeg er en leder som har en hånd på rattet. I min tid i militæret brukte jeg mye tid rundt forbi og – bokstavelig talt – sparket i bildekk og tittet bak avfallscontainere.»

«I løpet av 45 år kan jeg aldri huske å ha hevet stemmen mot noen person, med mindre lyden fra skyting eller eksplosjoner gjorde det nødvendig.»

Kevin Lamarque / Reuters / NTB scanpix

Hva folk tror om hvordan det vil gå

Tidligere rådgivere fra Trump-kampanjen ser ut til å ha tro på Kelly.

– Han er voksen og myndig. Han har respekt med seg inn. Jeg tror ikke folk vil gå til krig mot ham, sier eksrådgiver Barry Bennett til The Washington Post.

– Jeg tror general Kelly vil gjenopprette orden i staben. Han vil sørge for at lekkasjene stopper, at presidentens dagsorden er øverst og at det ikke blir mer baksnakking og flere bakholdsangrep, sier eks-kampanjesjef Corey Lewandowski til NBC.

Andre er langt fra så sikre på suksess. Noen påpeker at forrige president som utpekte en general som stabssjef, var Richard Nixon. Bill Clintons stabssjef og Hillary Clintons kampanjesjef, John Podesta, skriver i et avisinnlegg at hans beste råd til Kelly ville vært ikke å ta jobben.

«Kelly kommer inn i et hvite hus som ser mer ut som en hanekamp enn en episode av Presidenten. (...) Det vanskeligste disiplinproblemet for Kelly vil likevel ikke være staben, men Trump selv», skriver Podesta. Han tror nok Kelly tør si nei til makten, men «om makten vil lytte, er en annen sak».

Kommentatorene er heller ikke enige. New York Posts Michael Goodwin skriver: «Trump får endelig skikk på sitt hvite hus», mens CNNs Errol Louis anfører: «Et nytt disiplinert hvite hus? Neppe».

Trump beholder telefonen

Presidentens aktive twitterbruk har vært en av distraksjonene for staben i Det hvite hus, men lite tyder på at Trump har tenkt å levere inn telefonen sin. Tirsdag tvitret han at sosiale medier var «hans eneste metode for å få ut sannheten».