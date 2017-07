Flere medier: Trump og Putin dropper klimadiskusjon på G20

Møtet mellom Trump og Putin finner sted klokken 15.45 og skal vare i 30 minutter, melder nyhetsnettstedet Axios. Dette blir det første møtet mellom de to presidentene, som trolig vil stå over deler av klimadiskusjonen på G20-samlingen.

– Jeg gleder meg til alle dagens møter med verdensledere, inkludert møtet med Vladimir Putin. Vi har mye å diskutere, skrev Trump på Twitter fredag morgen.

Det er ventet at møtet vil bli nøye gransket som følge av amerikanske etterretningstjenesters mistanke om at Moskva var innblandet i det amerikanske valget i fjor, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Overskygger klimadebatten

G20-toppene skal etter planen diskutere arbeidet med å bekjempe klimaendringene fra klokken 15.30 til klokken 17.00 fredag. Samlingen i Hamburg kommer i en tid med store skift i det geopolitiske landskapet.

Trumps møte med Putin skal finne sted bare 15 minutter etter starten av klimadiskusjonen. Mange frykter møtet mellom presidentene vil overskygge det omfattende G20-møtet.

Ledere fra verdens største økonomier er forberedt på tøffe samtaler med USAs president om klimaendringer og handel.

Greenpeace: - Ambisjon fremfor enhet

Jennifer Morgan fra Greenpeace oppfordrer G20-vertinne Angela Merkel til ikke å ofre ambisjon for enhet, melder Reuters. Morgan tar til orde for en G19-satsing som vil gjennomføre klimahandlingene stadfestet i Parisavtalen uavhengig av Trumps samarbeidsvilje.

Diplomater forteller at USA lenge heller ikke deltok aktivt i forhandlingene om hva slutterklæringen fra G20-toppmøtet skal si om klimapolitikk.

Grunnen er at Trump ventet lenge med å bestemme seg for hva han skulle gjøre med Parisavtalen. I juni kunngjorde han at han trekker USA ut av avtalen.

