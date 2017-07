Hørsel, utdanning, aktivitet, kosthold: En rekke faktorer er med på å avgjøre hvor stor risiko man har for å utvikle demens. Mange av dem kan vi gjøre noe med.

«Demens er ikke en uunngåelig konsekvens av aldring», skriver en kommisjon fra det medisinske tidsskriftet The Lancet i en ny bred rapport som ble presentert i London torsdag.

Kommisjonen mener det i teorien er mulig å redusere antall demenstilfeller med en tredjedel. Det krever at både samfunnet og enkeltmennesket jobber for å eliminere risikofaktorene, påpeker forskerne.

Ni faktorer som kan endres

Kommisjonen har identifisert de ni viktigste faktorene som påvirker risikoen for å utvikle demens. Allerede hos barn kan man redusere risikoen for å få sykdommen senere i livet, mener forskerne.

Det krever et sterkere fokus på informasjon og forebygging, sier den norske representanten i Lancet-kommisjonen, professor Geir Selbæk.

– Kampen mot demens må starte i ung alder. Det må innlemmes i folkehelseperspektivet gjennom hele livet, sier Selbæk, som er forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Fakta: De ni risikofaktorene for demens Lancet-kommisjonens ni modifiserbare risikofaktorer for demens gjennom livsløpet: Manglende skolegang i barndommen

Hørselstap

Høyt blodtrykk

Overvekt

Røyking

Depresjon

Fysisk inaktivitet

Sosial isolasjon

Diabetes Kommisjonen har bestått av et panel av 24 internasjonale eksperter, inkludert den norske professoren Geir Sælbek ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Risiko gjennom livet

Tidlig i livet er utdanning mest avgjørende, ifølge kommisjonen. En god skolegang i unge år gjør hjernen bedre rustet mot demens når man blir eldre. Dette har spesielt stor betydning som forebyggende faktor i fattige land, ifølge professor Gill Livingstone, som har ledet kommisjonen.

Midt i livet er det overraskende nok hørselssvekkelse som står for den største risikoen. Også overvekt og høyt blodtrykk i denne livsfasen gir større sjanse for å utvikle demens.

– Hørselstap var et av punktene som fikk mest oppmerksomhet under presentasjonen i London i dag, sier Selbæk til Aftenposten på telefon fra England.

– Det er faktisk den enkeltfaktoren som medfører størst risiko prosentvis i hele livsløpet. Det betyr ikke at det er mer utslagsgivende enn de andre faktorene, men det får et slikt utfall fordi det er så utbredt i befolkningen.

Hørsel påvirker hjernen

Det er fortsatt relativt lite forskning på sammenhengen mellom hørselstap og demens, sier Selbæk.

– Det ser ut til at svekket hørsel i seg selv utgjør en risiko, muligens fordi hjernen får mindre stimuli gjennom svekkende impulser – at hjernen får «mindre trening,» for å si det litt enkelt.

Svekket hørsel i kombinasjon med andre faktorer, som depresjon eller sosial isolasjon, kan også være medvirkende til å øke risikoen for demens, mener kommisjonen.

Risikoen kan trolig reduseres ved at hørselstapet behandles, for eksempel ved å bruke høreapparat, opplyser Selbæk.

– Det er viktig å poengtere at vi snakker om risikofaktorer på gruppenivå. Likevel er dette en ekstra grunn til å behandle dårlig hørsel så tidlig som mulig, sier professoren.

Det er også indikasjoner på at svekket syn og visse typer forurensing kan spille en rolle, ifølge Livingstone.

Etter hvert som man aldres, er røyking den viktigste risikofaktoren etterfulgt av depresjon, fysisk inaktivitet, sosial isolasjon og diabetes.

Her er den grafiske presentasjonen av funnene, gjengitt med tillatelse fra The Lancet:

Over hundre millioner demente

Rundt femti millioner mennesker lider av demens på verdensbasis, ifølge Gill Livingstone. Livingstone sier i et intervju på Lancets nettside at det er forventet at dette tallet kan stige til 132 millioner i 2050. Allerede koster sykdommen over 800 milliarder dollar i året å behandle, ifølge Livingstone, som er professor i psykiatri ved University College London.

Også i Norge er kostnadene forbundet med demens store. Vi bruker 28 milliarder kroner i året, ifølge en rapport fra 2015. I løpet av sykdomsforløpet koster en person med demens 2,9 millioner kroner i helse- og omsorgstjenester.

– Potensialet for å redusere forekomsten av demens er trolig enda større enn en tredjedel, i en ideell verden, sier Selbæk.

– Det vil bety mye for livskvaliteten for svært mange mennesker og deres pårørende. Men det er også viktig for samfunnet. Hvis vi kan redusere risikofaktorene gjennom forebygging, kan det være av stor kostnadsmessig betydning for norsk helsevesen, som skal møte denne utfordringen med begrensede ressurser.

Kombinasjon av risikofaktorer

Behandling av dårlig hørsel, kombinert med mer sosial kontakt og etterutdanning av voksne ser ut til å gjøre hjernen mer motstandsdyktig ved å gjøre omgivelsene mer kognitivt stimulerende, ifølge Livingstone.

Hun påpeker at mange har en kombinasjon av flere risikofaktorer, og at den aller største risikoen for å utvikle demens er kombinasjonen av høyt blodtrykk, røyking, overvekt, fysisk inaktivitet og diabetes.

– Det er så mye vi kan gjøre nå, i stedet for å fokusere utelukkende på behandling i fremtiden, sier Livingstone.

Med fokus på forebygging gjennom hele livsløpet tror Livingstone og hennes kolleger at det er mulig å gjøre hjernen mer motstandsdyktig.

– Det er aldri for tidlig og aldri for sent å tenke forebygging, sier Livingstone.

Hørsel og utdanning

Til høsten skal Selbæk lede en stor helseundersøkelse i Nord-Trøndelag der de skal kartlegge alle over 70 år for kognitiv svikt og demens.

– Det kan gi svært verdifull informasjon om blant annet forholdet mellom demens og svekket hørsel, sier Selbæk.

I desember kommer kommisjonsleder Livingstone til Norge for å delta på den nasjonale demenskonferansen i Oslo om temaet. Da skal det også presenteres nye norske retningslinjer for utredning og behandling av demens.