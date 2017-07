Foad var én av 12 ambulansesjåfører i Mosul – nå er de bare to igjen

– Nei, ikke dra tilbake til fronten. Ambulansesjåføren og sykepleieren Foad Jasim snakker innstendig til en av mennene i Antiterrorstyrken (CTS) som kalles «Den gylne divisjonen». Mannen har en skade i armen og Foad mener han trenger mer hvile.

Til slutt klarer Foad å overtale ham til å dra til en moské der han kan få litt hvile.

Den gylne divisjonen, som er en antiterrorenhet som er underlagt innenriksdepartementet, har vært med på mange av de harde kampene i krigen om Mosul.

Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet har divisjonen mistet 40 prosent av mannskapene og utstyret i løpet av det ni måneder lange slaget om Mosul.

Det har gått enda hardere ut over ambulansesjåførene, som er meget utsatt når de beveger seg helt frem mot fronten for å hente ut dem som er blitt skadet. Da kampen om Mosul startet i oktober i fjor, var de 12 ambulansesjåfører i divisjonen. Siden den gang er åtte av dem blitt drept, to har sluttet, mens to er igjen.

Den dagen vi treffer Foad, er han helt alene 200 meter fra fronten i Mosul. Hans eneste gjenværende kollega er hjemme på permisjon.

Irak et av verdens verste steder for helsepersonell

Irak fremheves som et av verdens farligste steder for helsepersonell i årsrapporten for 2016 fra koalisjonen for helsepersonells sikkerthet, Safeguarding Health in Conflict. Bare Syria er enda verre.

Den islamske staten har bomber sykehus, brukt ambulanser som biler for selvmordsbombere, tatt over sykehusbygninger og likvidert helsepersonell. Myndighetenes styrker har noen ganger bombet helsebygninger som er blitt okkupert av IS, ifølge rapporten.

Afshin Ismaeli

Selvmordsbomberens eksplosjon kastet ham gjennom luften

Det har vært nære på at det har gått helt galt også for Foad ved et par anledninger. Under krigen mot IS i Falluja ble ambulansen hans truffet av en RPG, en rakettdreven granat, og han ble skadet i magen og låret.

Under krigen i Mosul var han i 2. etasje i et hus da en selvmordsbomber i en bil detonerte bomben ved nabohuset. Trykket var så voldsomt at Foad ble kastet ut av 2. etasje og deiset i bakken. Da brakk han høyrearmen og ble skadet i låret.

Afshin Ismaeli

Mest redd for ikke å kunne hjelpe

Men i det operasjonen i Mosul går mot slutten er han altså tilbake i tjeneste, uten tanke om å skulle gi seg.

– Det jeg er mest redd for er at en av kameratene mine i divisjonen skal bli skadet og at jeg ikke klarer å gjøre noe for å redde ham, sier Foad.

– Det har dessverre skjedd mange ganger. En gang forsøkte jeg å redde en skadet medsoldat i fire timer, men til slutt så døde han.

Afshin Ismaeli

IS helte bensin over kameraten hans og tente på

Under kampen mot IS har han vært med på flere grusomme hendelser. I Ramadi rykket kameraten hans, som også var ambulansesjåfør og sykepleier, ut til et hus der det befant seg mange mennesker, flere av dem skadet. Huset ble erobret av IS, som drepte alle de skadede og Foads venn.

– De helte bensin over ham og tente på, forteller Foad.

En annen gang var han sammen med en avdeling med 60 mann. De ble omringet av IS og kom seg ikke ut i løpet av flere dager. Til slutt måtte de gjøre et desperat forsøk på å komme seg unna. Mange av de 60 soldatene ble drept underveis.

Han må lyve for kona hver eneste dag

Foad har vært ambulansesjåfør i et Irak i krig i 12 år nå, og frykter at det kan bli mange flere år med krig i Irak. Til sin gravide kone, som han fra før har tre barn med, må han lyve hver dag, sier han.

– Hun er gravid, så hun kan ikke bekymre seg for mye. Derfor må jeg si til henne at jeg befinner meg på et trygt sted, og at alt er i orden med meg.

Sannheten er en ganske annen. Han må fortsette å rykke ut til både skadede kolleger og sivile en stund til i Mosul. Så må de videre til slagene om Tal Afar, om Hawija og alle andre områder som IS fremdeles kontrollerer i Irak. Og hvem vet hva som kommer etterpå.

Den gylne divisjonen hadde 10.000 soldater før Mosul-krigen. Å fylle på med nye topptrente soldater har høy prioritet både for irakerne og for det amerikanske forsvarsdepartementet. 100.000 irakere meldte seg som frivillige da divisjonen ba om frivillige i mai. Bare 1000 av dem vil bli tatt inn ved skolen som skal utdanne nye rekrutter, skriver Washington Post. De kommer nok til å trenge flere ambulansesjåfører også.