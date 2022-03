Dette skjedde i Ukraina i natt. Brann i kjernekraftverk slukket. Kraftverket tatt av Russland.

Dette er noen av hendelsene som fant sted i Ukraina natt til fredag 4. mars. En bygning ved et kjernekraftverk tok fyr etter russisk beskytning. Brannen er slukket. Det er ingen tegn til økt stråling i området.

Bildet viser et kraftig lysende objekt som lander på bakken ved Zaporizjzja kraftverk natt til fredag.

4. mars 2022 06:23 Sist oppdatert nå nettopp

Zaporizjzja-kraftverket tatt av Russland

Etter en dramatisk natt med brann i Europas største kjernekraftverk, melder Reuters kl. 7:30 i en hastemelding at russiske styrker har tatt kraftverket. Lokale myndigheter i området oppgis som kilde for opplysningene.

Natt til fredag oppsto det brann ved kjernekraftverket Zaporizjzja i den ukrainske byen Enerhodar etter angrep fra russiske styrker. Det oppsto brann i en av bygningene og det var lenge frykt for at den hadde tilknytning til en av de seks atomreaktorene på kraftverket, som er Europas største.

Først nærmere to timer etter at de første brannmeldingene ble kjent, kom det klarhet i at det ikke var fare for radioaktive utslipp. Et par timer senere opplyste nødetatene at brannen var slukket og at ingen ble skadet.

Brannen var forårsaket av «kontinuerlig fiendtlig ildgivning», uttaler ordfører Dmytro Orlov i byen Enerhodar like ved kraftverket, ifølge BBC.

USAs energiminister Jennifer Granholm har uttalt at det ikke er noen indikasjoner på økte strålingsnivåer ved kraftverket, melder Reuters.

Samtaler mellom Biden og Zelenskyj

USAs president Joe Biden snakket natt til fredag med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om angrepet mot og brannen ved kjernekraftverket Zaporizjzja. Etter samtalen oppfordrer Det hvite hus Russland til å avslutte sin militæroperasjon i området og gi brannmannskaper og nødetater tilgang til brannen.

Etter brannen som russiske soldater utløste i det ukrainske kjernekraftverket, vil den britiske statsministeren Boris Johnson be om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

– Statsministeren mener at de uforsvarlige handlingene til president Putin nå kan være en direkte trussel mot sikkerheten til hele Europa, heter det i en uttalelse fra Downing Street.

Brann etter russisk beskytning i boligområde i Mariupol på torsdag.

Mariupol omringet

Mariupol, som er hovedhavnen ved Azovhavet, er omringet og under konstant beskytning. Videoer postet på Twitter, som er verifisert av Reuters, viser brennende kjøretøy i gatene og konstant beskytning rundt boligblokkene i nærheten. Vann og strøm til byen er kuttet. Representanter for byen forteller at de ikke har noen mulighet til å frakte sårede ut av byen.

Militærkolonnen kommer sakte nærmere Kyiv

Kharkiv i nordøst, Ukrainas nest største by, har vært under kontinuerlig beskytning i flere dager. Men byen forsvares fortsatt, melder Reuters.

Den russiske militærkolonnen var i natt rundt 25 kilometer unna hovedstaden Kyiv, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet. Den flere mil lange kolonnen beveger seg fortsatt svært sakte.

Det har ikke vært noe stort angrep på Kyiv. Byen beskytes stadig med artilleri og raketter. Russiske styrker har brukt kraftig ødeleggende ildkraft mot den lille forstaden Borodianka, melder Reuters.

Nettsider blokkert i Russland

Det statlige russiske nyhetsbyrået RIA melder at Russland har begrenset tilgangen til BBCs russiskspråklige tjeneste, samt Radio Liberty og den uavhengige russiskspråklige nettavisen Meduza. Russlands utenriksdepartement melder at BBC brukes til å undergrave den politiske situasjonen og sikkerhet i Russland, skriver Reuters.

Nedstengningene skjer etter at EU har blokkert flere russiske statlig-kontrollerte nyhetstjenester, blant andre RT og Sputnik.

Google slutter å selge annonser i Russland

Stadig flere sanksjoner rammer Russland. Google meddeler at de nå har sluttet å selge annonser i Russland. Dette gjelder annonser i søk, på Youtube og for eksterne publiseringspartnere, melder Reuters. Nike og Ikea har nå stengt butikkene sine i Russland.