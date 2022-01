Stilling: Afghanistans ambassadør i Norge, Danmark og Island.

Bakgrunn: Har jobbet i nesten 15 år for utenriksdepartementet i Afghanistan. I ti av disse var han en del av The Permanent Mission of Afghanistan i FN. Har også vært seniorrådgiver for Afghanistans utenriksminister.

Familie: Moren Anisa. Tvillingbroren Omar og to eldre brødre, også de eneggede tvillinger: Sulaiman og Sediq. Faren, Abdul Rahim Ghafoorzai, var statsminister i Afghanistan i en kort periode. Han døde i en flystyrt.

Kilde: Afghanistans ambassade i Norge