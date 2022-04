Voldsomme opptøyer i to svenske byer

Tre politibetjenter er sendt til sykehus etter at det islamfiendtlige partiet Stram kurs planla å brenne en koran.

Opptøyene begynte i Linköping, men spredte seg til Norrköping hvor det høyreekstreme partiet Stram kurs også hadde planlagt et arrangement.

14. apr. 2022 20:31 Sist oppdatert nå nettopp

Tre politibetjenter ble skadet og kjørt til sykehus etter at det brøt ut store opptøyer i Linköping i Sverige torsdag ettermiddag. Det skriver Aftonbladet.

Opptøyene skjedde i forkant av at Rasmus Paludan, lederen for det høyreekstreme partiet Stram kurs, skulle holde en markering i byen. Han hadde blant annet planer om å brenne en koran.

Det fikk motdemonstranter til å rase. Steinkasting, bilbranner og uro gjorde at arrangementet aldri ble gjennomført.

Maskerte demonstranter satte fyr på sivile biler.

Torsdag kveld har opptøyene har spredt seg til Norrköping. Stram kurs planla nemlig et annet arrangement der i kveld. I Norrköping har redningstjenesten fått melding om fem bilbranner. Kollektivtransporten er også påvirket av opptøyene.

To av politibetjentene som ble sendt til sykehus, har kun fått lettere skader. Skadesituasjonen til den tredje, er ukjent, ifølge Expressen.

Den samme avisen skriver at fem personer er varetektsfengslet for ordensforstyrrelser. To er arrestert for voldelige opptøyer.

Vil forby islam

Paludans parti ble stiftet i 2017. Stram kurs vil forby islam og deportere alle muslimer. I 2020 ble lederen dømt til tre måneders fengsel for ærekrenkelser og rasistiske uttalelser mot muslimer under en demonstrasjon i Danmark.

Samme år ble han nektet innreise til Sverige. Det skjedde etter voldsomme opptøyer i Malmö i forbindelse med en markering der Paludan skulle brenne et eksemplar av Koranen, innpakket i bacon. Det er noe han flere ganger har gjort i Danmark.