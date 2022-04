Krigen så ut til å redde statsministeren. Nå mener flertallet igjen at han må gå.

Selv ikke turen til Kyiv hjalp Boris Johnson på hjemmebane.

I begynnelsen av året var den britiske statsministeren svært lite populær. Krigen i Ukraina ga ham et lite løft. Lørdag møtte han Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, i Kyiv.

13. apr. 2022 21:58 Sist oppdatert nå nettopp

I januar mente over halvparten av britene at Boris Johnson burde gå av som statsminister. Opposisjonen forsøkte iherdig å kaste ham.

Så kom krigen i Ukraina. Da ble det viktigere at Storbritannia sto samlet i krisen sammen med resten av Europa. Flere ville beholde Johnson som statsminister.

Det varte ikke lenge. Tirsdag kom nyheten om at Johnson har fått bøter for festing under koronapandemien. I en ny meningsmåling er han nå tilbake på nivået fra januar.

– Jeg forstår at mange er sinte for at jeg ikke klarte å følge de mange reglene vi innførte for å beskytte befolkningen. Jeg aksepterer at folk hadde rett til å forvente mer av meg, sa Johnson tirsdag kveld.

Men statsministeren nekter å gå. Kan han vinne tilbake folkets støtte?

Reddet av krigen?

Boris Johnson fikk en røff start da han ble statsminister i 2019. Han var allerede mindre populær enn sine fem siste forgjengere var da de begynte i jobben. Siden har kurven gått i bølger. Det siste året har den hovedsakelig gått nedover. Skandalene er bare blitt flere.

Den såkalte Partygate-skandalen har vakt spesielt stor oppsikt. Saken handler om at Johnson og kretsen rundt ham holdt fester mens England var stengt ned. I januar ble han grillet for skandalen i det britiske parlamentet.

Da mente over 70 prosent av velgerne at statsministeren gjorde en dårlig jobb. Selv hans egne partifeller mente Johnson var et problem. Men så skjedde det noe som skulle endre britenes syn.

Lørdag 9. april reiste Boris Johnson til den ukrainske hovedstaden Kyiv. Her fikk han en guidet tur av president Volodymyr Zelenskyj.

24. februar angrep Russland nabolandet Ukraina. To uker senere var det «kun» 63 prosent som mente Johnson gjorde en dårlig jobb.

Den britiske statsministeren brukte nå tiden på å snakke på telefon med Ukrainas president, fly til Øst-Europa og lage planer for å sikre at Russlands invasjon mislyktes.

Lørdag 9. april reiste Johnson til Kyiv i all hemmelighet. Først da han dukket opp på bilder med Volodymyr Zelenskyj, fikk mediene nyss om møtet. Med den ukrainske presidenten ved sin side gjentok Johnson at Vesten ville fortsette å trappe opp sanksjonene mot Russland. Han hyllet den ukrainske motstandskampen.

Zelenskyjs sjefrådgiver omtalte besøket som «veldig tidsriktig og veldig viktig for krigen».

– Fortsatt flere som mener Johnson gjør en dårlig jobb

Når kriser truer, flokker velgerne seg ofte om det trygge – gjerne den sittende lederen. Statsvitenskapen kaller det «rally around the flag».

Erna Solberg måtte håndtere flere store kriser som Norges leder. Samtidig viste meningsmålingene stor tiltro til henne som statsminister. I Frankrike bidro krigen i Ukraina til at president Emmanuel Macron lå an til å få en ny presidentperiode.

Var dette også tilfellet med Boris Johnson?

Richard G Whitman tror ikke det. Han er professor i politikk og internasjonale relasjoner ved Universitetet i Kent i England.

– Det var fortsatt flere som mente han gjorde en dårlig jobb enn de som mente han gjorde en god jobb, understreker han.

Tallene er relative, påpeker Whitman. Krigen i Ukraina hjalp ham litt, men ikke nok.

– Han er fortsatt ikke tilbake der han var i midten av 2020, før Partygate-skandalen. Da målingene begynte å gå nedover, sier professoren.

– Krigen i Ukraina ga Boris Johnson en mulighet til å klatre oppover igjen. Konflikten var på den måten beleilig for statsministeren, sier Whitman.

– Nå er det jo ikke Boris Johnson som bestemmer Storbritannias utenrikspolitikk. Men han er ansiktet utad, påpeker han.

Det britiske folk har stor sympati med ukrainerne, sier Whitman. Det betyr ikke at folk har glemt skandalene, understreker han.

– Men de er mer tilbøyelige til å støtte statsministeren på grunn av konflikten.

Tror ikke Ukraina vil hjelpe Johnson stort lenger

Støtten viste seg imidlertid å være kortlevd. Tirsdag tikket enda en skandale inn.

Da ble det kjent at Boris Johnson, hans kone og finansminister Rishi Sunak har fått bøter for festing under koronapandemien. De deltok begge på en bursdagsfest i juni 2020 og er derfor bøtelagt for å ha brutt koronareglene. I tillegg anklages de for å ha løyet om at de var til stede.

Boris Johnson og finansminister Rishi Sunak har begge fått bøter for en fest de deltok på under koronapandemien. Nå krever et flertall av britene at de går av.

Dermed blir Boris Johnson den første sittende statsministeren som blir straffet for å ha brutt loven, ifølge BBC. Igjen mener et flertall av britene, 57 prosent, at han bør trekke seg. De mener også Sunak må gå.

Kravene kommer også fra opposisjonen. Men både Sunak og Johnson nekter. Statsministeren sier han føler en «enda større forpliktelse til å levere».

Whitman tror ikke Ukraina-konflikten vil hjelpe Johnson stort lenger.

– England er ikke villige til å direkte gå inn i krigen. De kan tilby utstyr. Men hva mer kan regjeringen gjøre for Ukraina?

I tillegg har Storbritannia fått sterk kritikk for måten de har assistert flyktninger på, forteller han. Den har vært kaotisk og i overkant byråkratisk, skriver BBC.

Det kan derfor bli vanskelig for Boris Johnson å reise seg igjen. I mai skal Storbritannia holde lokalvalg. Det kan bli en viktig indikasjon på hvilken vei det går for statsministeren, sier Whitman.

– Johnson ser ut til å tiltrekke seg en uvanlig høy grad av toleranse for en partileder. Men det virkelige spørsmålet er hans evne til å vinne velgere.