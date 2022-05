Valget ble et nederlag for statsministeren. Nå blir det maktskifte i Australia.

Enkelte stemte i badebukse. Nå blir Labor-leder Anthony Albanese Australias nye statsminister.

I badetruse og med datteren på armen ga Jim Finn lørdag sin stemme i Sydney.

21. mai 2022 16:42 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Lørdag ble det meldt om lange køer da australiere gikk for å stemme. Noen hadde tatt turen til valglokalet i bare badebukse.

– Ingen syntes dette var malplassert, sa Jim Finn.

Han hadde trosset høstværet for å avlegge sin stemme i badetruse. Stuntet var i regi av en badebukseprodusent, skriver Yahoo News Australia.

– Dette er jo Bondi, det er på sanden, sa Finn med henvisning til kjente Bondi Beach utenfor Sydney.

Allerede sent samme kveld lokal tid var det klart at valget gir regjeringsskifte i Australia. Da hadde arbeiderpartiet Labor sikret seg 73 av 151 seter i nasjonalforsamlingen, viser opptellingen til The Australian. Det er tre flere enn det som trengs for å danne regjering.

Dermed kan partiet feire sin første sier på over ti år.

Flertall er ikke sikret

– Jeg er veldig positiv og håper på et godt resultat i kveld, sa Labor-leder Anthony Albanese da han avga stemme i Sydney lørdag.

Nå tar han over posten etter Scott Morrison. Valget ble et nederlag for Morrisons liberalkonservative parti Liberals. Sammen med koalisjonspartneren Nationals har de regjert siden 2013.

Men lørdag hadde Liberals og Nationals bare sikret seg henholdsvis 44 og 9 seter i nasjonalforsamlingen.

– I dag har jeg snakket med opposisjonsleder og landets nye statsminister, Anthony Albanese. Jeg gratulerte ham med valgseieren, sa Morrison i en TV-sendt tale lørdag kveld, meldte avisen The Independent.

Men valget er ikke helt avgjort. For å få til en flertallsregjering må Labor sikre seg 76 seter i nasjonalforsamlingen.

Opposisjonsleder Anthony Albanese avga lørdag sin stemme i valget. Senere samme kveld ble det klart at han blir Australias nye statsminister.

Begge storpartiene Liberals og Labor er blitt utfordret av småpartiene Greens og Independents.

De er opptatt av klima og miljø. Hvis Labor ikke får flertall i nasjonalforsamlingen, kan Greens og Independents inviteres til å styre i en koalisjonsregjering.

Fraser Coast nord for Brisbane øst i Australia ble rammet av storflom i februar. Klimaendringene var blant temaene som preget valgkampen i Australia.

Klima på agendaen

Klimaendringene er blant sakene som har satt sitt preg på valgkampen. Australia har de siste årene vært rammet av en rekke skogbranner, flommer og andre typer ekstremvær.

Australia er særlig utsatt for hetebølger og tørke etter hvert som kloden blir varmere. Samtidig er landets økonomi i stor grad avhengig av kullkraft, kullgruver og andre næringer som forårsaker store utslipp.

Morrisons klimapolitikk har fått kritikk internasjonalt. Labor har lovet å skjerpe landets utslippsmål.

Men klima var ikke det eneste hete temaet i den australske valgkampen. Koronapandemien og strenge smitteverntiltak er blitt hyppig diskutert i ukene før lørdagens valg.