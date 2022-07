Politiet tror knivangrep på kjent psykiater var målrettet

Det idylliske stedet blir beskrevet som en feiring av det åpne demokratiet. Midt på lyse dagen ble en av deltagerne stukket ned og drept.

Knivdrapet skjedde på Donners plass i Visby under Almedalsveckan like før klokken 14 onsdag. Drapsofferet skulle ledet en diskusjon om psykiatri bare minutter etter.

7. juli 2022 17:21 Sist oppdatert nå nettopp

Ing-Marie Wieselgren (64) hadde alt deltatt på en rekke seminarer på Almedalsveckan. Det handlet om psykiatri, om barn og unges mentale helse, om barn på flukt. Psykiateren skulle ha ledet nok en samtale, om «jakten på en diagnose» klokken 14 onsdag. De andre satt og ventet på henne. Hun kom aldri dit.

Klokken 13.50, midt på lyse dagen, på åpen gate, ble hun stukket ned med kniv. Gjerningsmannen prøvde å stikke av, men ble tatt kort tid etter.

Ing-Marie Wieselgren hadde jobbet med psykiatri, og særlig barn og unges mentale helse, i en årrekke. Ifølge politiet kan hennes offentlige profil i psykiatrien ha vært motivet for drapet.

Har oppgitt motiv

Torsdag sa politiet følgende om drapet som sjokkerer Sverige:

De tror Wieselgren ikke var noe tilfeldig offer. De mener gjerningsmannen hadde pekt henne ut.

Den drapssiktede 32-åringen har vedgått at det var han som knivstakk den 64-årige kvinnen.

Han skal ha begrunnet ugjerningen med Wieselgrens offentlige rolle og virke i psykiatrien. Drapsofferet var en toneangivende psykiater i Sverige. Hun var nasjonal samordner for psykiatri i organisasjonen Sveriges kommuner og landsting.

Politiet har opplysninger om at han han lider av «psykisk uhelse». Knivstikkingen skal ha skjedd under påvirkning av narkotika.

– Rettet mot psykiatrien

Ifølge svenske medier har mannen koblinger til den nynazistiske gruppen Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Politiet sier at de undersøker om det stemmer. Men at de ikke tror motivet har noe med det å gjøre.

– Han har sagt hvorfor han har gjort som han har gjort. Det er rettet mot psykiatrien, sa politijurist Petra Götell. Han skal ha vært misfornøyd med psykiatrien.

Ifølge Svenska Dagbladet avviser NMR at siktede er medlem, men at han skal ha skrevet leserinnlegg på nettstedet Nordfront tidligere.

Politiets opplysninger tyder altså på at gjerningsperson har gått målrettet etter den 64 år gamle psykiateren. Det er ikke kjent hvorfor han var på Gotland eller hvor lenge han hadde vært der.

Men hendelsen skjer på et helt spesielt sted.

Unik og åpen møteplass

Almedalsveckan beskrives som en helt spesiell demokratisk møteplass. Arrangementet, som ligner Arendalsuken, samler politikere og andre viktige stemmer i svensk samfunnsliv i idylliske Visby på Gotland.

Noe av det spesielle er at man kan gå rundt på åpne torg og på brosteinsgater og møte statsråder, toppsjefer og sentrale samfunnstopper. Kommentator Erik Helmerson i Dagens Nyheter beskriver det som har skjedd, både som en personlig tragedie og et mareritt for arrangørene. Noe slikt har aldri skjedd før.

Det er stor polititetthet på øya under arrangementet. Og det var politi like i nærheten av knivangrepet. Centerpartiets leder, Annie Lööf, skulle straks til å holde pressekonferanse like i nærheten da hendelsen skjedde.

Den pågrepne skal ikke være kjent for politiet fra tidligere. Torsdag sa politisjef Fredrik Persson at det er en utfordring å holde oversikt over alle 40.000 som er på øya.

Etter knivangrepet fortsatte flere av arrangementene på Gotland. Flere har reagert på at et stort underholdningsarrangement gikk av stabelen onsdag kveld. – En fæl dag i Visby fikk en uverdig slutt, skriver kultursjef Viktor Malm i Expressen.

Andre, som Miljöpartiets ledere, strøk ut det politiske fra sin planlagte pressekonferanse torsdag og snakket om knivdrapet.

Samtidig er kommentatorene opptatt av å beholde Almedalsveckan som en åpen møteplass.

– Åpenheten og trengselen blant ukens 40.000 besøkere kan ha gitt den mistenkte gjerningsmannen mulighet til å finne sitt offer, skriver kommentator Ewa Stenberg i Dagens Nyheter.

Hun mener det aktualiserer et vanskelig og viktig spørsmål: Hvor mye skal samfunnet beskytte seg med avsperringer og kontroll.

– Visby er langt fra det eneste stedet som rammes. Men når volden skjer i de politiske samtalenes hjerte, trengte det gjennom alt, skriver hun.