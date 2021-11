Amerikansk ubåtulykke skapte misnøye i Kina. Nå er årsaken klar.

Midt i den spente Taiwan-konflikten, kolliderte en amerikansk ubåt med noe i Sør-Kina-havet. Manglende informasjon fikk Kina til å se rødt.

Den atomdrevne hurtigangrepsubåten USS Connecticut traff i starten av oktober et til nå ukjent objekt på ferd i Stillehavet.

I starten av oktober kunne flere medier melde at en atomdrevet hurtigangrepsubåt hadde kollidert med et ukjent objekt i internasjonalt farvann i Sør-Kina-havet.

Ubåten, som heter USS Connecticut, eies av den amerikanske marinen. Flere ansatte om bord skal ha blitt lettere skadet etter sammenstøtet. Ubåten skal ikke ha fått for store materielle skader.

Frem til nå har årsaken til sammenstøtet vært ukjent. Etterforskning ble igangsatt kort tid etter hendelsen, og ble avsluttet for en uke siden, ifølge CNN.

Mandag ble resultatene fra etterforskningen offentliggjort.

Fant ut hva kræsjet skyldtes

Ifølge USNI News skal USS Connecticut ha kræsjet i et undervannsfjell som ikke har vært kartlagt. Det bekrefter talsmann Hayley Sims i den amerikanske marinen overfor nettstedet.

Ulykken fikk raskt internasjonal oppmerksomhet. Også Kina fikk det med seg. Det førte til at de krevde svar.

Hendelsen skjedde lørdag 2. oktober, og først fem dager senere kom marinen med en pressemelding.

Zhao Lijian ved Kinas utenriksdepartement mener det er mistenksomt at USA brukte så lang tid på å informere om ulykken.

– En slik uansvarlig holdning og tildekningspraksis gjør bare det internasjonale samfunnet mer mistenksom overfor USAs intensjon og detaljer om ulykken, skal Lijan ha uttalt under en pressekonferanse, ifølge USNI News.

Lijan krevde også at USA klargjorde eksakt hvor ulykken fant sted og om det var noen lekkasjer fra atomdriftsanlegget om bord.

– USA bør ha en ansvarlig tone og gi oss detaljene på hva som skjedde så raskt som mulig. De bør også gi en tilfredsstillende forklaring til det internasjonale samfunnet og landene rundt, uttalte Lijan videre.

Avfeier beskyldninger

John Kirby, talsmann for Pentagon, gikk kort tid etter ut og avviste Kinas beskyldninger om at USA forsøker å dekke over hendelsen.

– Det er en rar måte å dekke over noe på, når du slipper en pressemelding om det, skal Kirby ha sagt, ifølge nettstedet.

I tillegg til lettere skader på mannskapet om bord, skal også ubåten ha fått synlige skader. De skal imidlertid ikke være omfattende, ifølge CNN.

Heller ikke atomdriftsanlegget skal ha blitt skadet.

Ubåten skal selv ha kommet seg fra ulykkesstedet til øya Guam, hvor den siden har vært. Øya har lang historie som base for den amerikanske marinen.

