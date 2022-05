Russiske yachter verdt 30 milliarder kroner er beslaglagt. Men noen slipper unna.

Noen er gjemt på Maldivene. Andre har slått av sporingssignaler. Her er listen over beslaglagte russiske yachter.

Superyachten «Amore Vero» ble beslaglagt i Frankrike begynnelsen av mars. Yachten eies av den russiske politikeren og forretningsmannen Igor Setsjin.

Eierne av russiske luksusyachter leker gjemsel med vestlige myndigheter.

Nå seiler flere av dem uten sporingssignaler, ifølge The Observer. Det er bare ett av flere grep rike russere tar i bruk for å hindre at yachtene beslaglegges.