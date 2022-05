Biden besøkte Texas-by i syv timer og sa bare to ord. Partifelle har fått et lite håp om endring etter skolemassakren.

En senator har fått et lite håp: Avskyen etter en masseskyting kan for en gangs skyld føre til endring i våpenlover.

USAs president Joe Biden og førstedame Jill Biden reiste søndag fra sitt private hjem i Delaware til Texas for å delta i sorgen etter skolemassakren.

Nå nettopp

Søndag besøkte president Joe Biden Uvalde i Texas. Han møtte ofre og pårørende etter skytingen tirsdag der 19 skolebarn og to lærere ble drept.

Biden var over syv timer i Texas, men offentlig sa han bare to ord under besøket. Han og førstedamen forlot en kirke da noen tilskuere utenfor ropte «gjør noe».