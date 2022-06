CNN kutter ut «breaking news»-banner, skal bli mer balansert

CNNs nye toppsjef Chris Licht vil ha mer balanse i nyhetsdekningen. Kun de aller største hendelsene skal være «breaking news».

CNN legger om profilen.

7. juni 2022 10:46 Sist oppdatert i dag 11:07

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

«Det har ikke lenger effekt på publikum». Det skrev CNNs nye toppsjef i et notat til de ansatte i forrige uke. Han siktet til «breaking news»-banneret.

Nå er banneret fjernet. Det dukker bare opp når det virkelig skjer noe alvorlig. Etter bare én måned i stillingen har den nye sjefen allerede satt sitt preg på det amerikanske nyhetsselskapet. CNN sender døgnet rundt på sine verdensdekkende nyhetskanaler.

Nyhetsanker Brian Selter ga seerne en demonstrasjon og forklaring på endringen i programmet «Reliable Sources»:

Produsent Chris Licht tok over toppjobben i CNN i mai. Bildet er fra en mottagelse i New York i 2019 for mektige folk i mediebransjen.

Mindre sensasjon og mer balanse

Sensasjonelle overskrifter og typiske «klikkagn» tones kraftig ned. Politiske show prøver å få inn flere konservative stemmer. Produsentene blir oppfordret til å ignorere Twitter-meldinger fra ytre høyre og ytre venstre, ifølge The New York Times.

Til annonsørene har Chris Licht sagt at «i en tid der det ekstreme dominerer kabelselskapenes nyhetssendinger, skal vi forsøke å gå i en annen retning.»

Licht ønsker mer balanse og mindre sensasjonspreg. Han vil nå bredt ut til alle typer seere. I morgensendingene ønsker han en åpnere og hyggeligere tone.

Det skal bli mindre av denne typen «sensasjoner» som «breaking news» på CNN.

Chris Licht er 50 år gammel og har arbeidet som TV-produsent for et mindre selskap med 200 ansatte. Nå lurer mange på om han kan navigere CNN-skuta med cirka 4000 medarbeidere over hele verden.

Han overtok stillingen etter at forgjengeren, Jeff Zucker, fikk sparken i februar etter å ha skjult et forhold til en annen CNN-topp. Zucker var kjent for detaljstyring og for å ha stor sans for drama og høy temperatur i sendingene. Det var en suksessoppskrift.

Under Zucker hadde CNN sine mest innbringende år og sine høyeste seertall. Seertallene falt riktignok kraftig etter at Trump forlot Det hvite hus.

Trump: «FAKE NEWS media»

I sin presidentperiode tvitret stadig Donald Trump anklager mot CNN. Han kalte både CNN, NBC New York Times for «FAKE NEWS media» og mente de var fiender av det amerikanske folket. På en pressekonferanse i Storbritannia sjikanerte han CNNs reporter og nektet å svare på spørsmål fra kanalen. Han ville heller snakke med favorittkanalen Fox News, som han mente var et «real Network».

Lichts største utfordring blir nå å få seerne tilbake. Det mener han best kan gjøres ved å styrke CNNs rykte som en rettferdig og balansert nyhetskilde. Dette skal tiltrekke et bredt spekter av annonsører. Han har signalisert at han vil gi mer ansvar til mellomledere, ikke trådstyre som sin forgjenger Jeff Zucker.

Kan styrke tilliten

– Man snakker om at journalistikken i USA er i en tillitskrise. Da er det ikke så dumt å prøve en ny vei. Ikke rope ulv-ulv hele tiden, sier professor Kristin Skare Orgeret om CNNs nye kurs.

Hun forsker og underviser i medier og journalistikk ved Oslo Met.

– CNN har brukt datastyrt innhold, noe som har vært polariserende. Det har vært en alarmistisk tone med høyrøstede nyheter, ofte basert på overdrivelser. Dette høres ut som et fornuftig valg, ikke minst hvis man ønsker å styrke tilliten til journalistikken, sier hun.

Orgeret har registrert at det har vært mye internt bråk i CNN, også om hvilken vei de skal gå. Hun sier CNN og Fox News har vært de største konkurrentene, og at Fox har vært de som ropte høyest.

– Kabelselskapene sliter, seertallene går ned. Det er verdt å prøve om det er dette som skal til for å snu det, sier Kristin Skare Orgeret.