Stoltenberg om presset: – Jeg hadde ikke noe valg

BRUSSEL (Aftenposten): Natos generalsekretær blir ikke Norges nye sentralbanksjef, men fortsetter i sin nåværende rolle. – Etter at Russland invaderte Ukraina, endret situasjonen seg, sier Jens Stoltenberg.

Stoltenberg fotografert under møtet med norske journalister torsdag kveld.

Én time siden

Da Stoltenberg møtte norsk presse torsdag kveld, fortalte han åpent at han følte han ikke hadde noe annen valg enn å fortsette som Natos generalsekretær. Tidligere torsdag ble det klart at han sier fra seg jobben som Norges nye sentralbanksjef til fordel for å styre Nato videre i en dramatisk tid.

Han hadde sagt nei til å fortsette to ganger, fortalte han. Han fikk henvendelser først i fjor høst og så i vinter. Og da Russland invaderte Ukraina, kom det nye oppfordringer fra Natos medlemsland. Presset ble umulig å motstå.

– Jeg følte at jeg ikke hadde noe valg. Vi har nå en ekstremt alvorlig situasjon i Europa. Og en brutal krig på fjerde uken. Vi ser voldshandlinger vi ikke har sett siden 2. verdenskrig, sier Stoltenberg alvorlig.

Måtte si nei til drømmejobben

Samtidig sa Stoltenberg at han var veldig motivert for å begynne i ny jobb som sentralbanksjef.

– Jeg var veldig motivert for å ta den jobben. Og veldig klar på å komme hjem. Men det som har skjedd siden jeg fikk jobben, er at det er blitt en krig i Europa. Det er en krig som kommer til å endre vår sikkerhet, sier han.

– Det var jo din drømmejobb?

– Ja, men fra det ble klart at fra jeg fikk jobben og til nå, har mye endret seg. Det er en skjebnetid for vår sikkerhet, fred og trygghet. Og da må vi alle gjøre alt som kan bidra til å avslutte krigen i Ukraina og også hindre at den sprer seg.

Tok beslutningen for få dager siden

Stoltenberg fortalte at den endelige beslutningen om å forlenge perioden, ble tatt for bare noen dager siden.

– Da ble det bestemt at Nato skulle ha et ekstraordinært toppmøte og at president Biden ville komme til Europa, følte jeg at jeg måtte revurdere min beslutning enda en gang.

– Da kom det nye henvendelser fra nye hovedsteder og nye statsledere i Nato. Det gjorde at situasjonen ble mer presserende. Og da kom jeg til – i lys av at vi står midt i en krig i Europa og enda flere Nato-land presset på – at det ikke mulig å svare nei, sier han og legger til:

– Det finnes ikke noen viktigere oppgave enn å trygge freden i Europa og sørge for at krigen i Ukraina ikke kommer ut av kontroll og at blir en full krig mellom Nato og Russland.

Sprakk nyheten på Twitter

Nyheten om at Stoltenberg både fortsetter som Nato-sjef og trekker seg som sentralbanksjef kom rett etter at Nato-møtet var avsluttet. På Twitter skrev Jens Stoltenberg:

– Jeg har i dag takket ja til å fortsette som generalsekretær i Nato. Vi står overfor en skjebnetid for europeisk sikkerhet. Jeg er takknemlig for tilliten som Natos stats- og regjeringssjefer har vist meg, og vil vie all min oppmerksomhet til å lede alliansen gjennom denne krevende tiden, sier Stoltenberg i uttalelsen.

Det var president Biden som i Nato-møtet fremmet forslaget om å forlenge Stoltenbergs periode som Nato-sjef. Nato-landene svarte med applaus.

Men det var president Joe Biden som i det lukkede Nato-møtet fremmet det formelle forslaget om at Stoltenbergs periode som generalsekretær i Nato skulle forlenges med ytterligere ett år.

Det ble ingen avstemning. Derimot endte møtet med at alle 30 Nato-land applauderte avgjørelsen.