Zelenskyj: Beleiringen av Mariupol vil gå inn i historien som krigsforbrytelser

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i en videotale at beleiringen av Mariupol vil gå inn i historien som det han omtaler som krigsforbrytelser begått av russiske styrker. Zelenskyj sa videre at forhandlingene med Russland hverken er enkle eller hyggelige, men at de er nødvendige. – Å gjøre dette mot en fredelig by, det som okkupantene gjorde, det er en type terror som vil bli husket i århundrer, sa Zelenskyj i sin videotale til nasjonen tidlig søndag morgen.