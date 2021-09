– Vi er tilbake ved bordet, sa Biden til FN. Men ikke alle synes det stemmer.

NEW YORK (Aftenposten): USAs president Joe Biden lover at verden heretter vil se et mer samarbeidsvillig USA.

– Vi vil ikke ha en ny kald krig eller en oppsplittet verden, sa Joe Biden i sin tale til FNs generalforsamling.

Joe Biden talte til FNs generalforsamling tirsdag ettermiddag norsk tid.

Etter noen svært turbulente måneder var mange spente på hvilket budskap presidenten ville komme med under høynivåuken i New York.

– Vi står ved et avgjørende veiskille i historien. Vi vil jobbe med våre allierte og gjennom multilaterale organisasjoner som FN, sa Biden.

– Tilbake ved bordet

Biden gikk til valg på å føre en langt mer samarbeidsvillig utenrikspolitikk enn forgjengeren. Trump trakk USA ut av Iran-avtalen om atomvåpen, Parisavtalen om klima og Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Fremtiden tilhører ikke globalister. Fremtiden tilhører patrioter, sa Trump til generalforsamlingen i 2019.

Biden har meldt USA inn igjen i WHO og i det internasjonale klimasamarbeidet. Han har igjen og igjen uttalt av USA er tilbake på den internasjonale scenen.

Budskapet ble gjentatt i FN-bygningen i New York tirsdag.

– Vi har brukt de første åtte månedene på å gi ny kraft til våre allianser og partnerskap. Vi er tilbake ved bordet i internasjonale fora, sa Biden.

Kampen mot pandemien og klimaendringer var blant hovedtemaene i Bidens tale. Han kom med flere nye løfter.

Blant annet lovet presidenten å doble USAs bidrag til det globale klimafondet som skal hjelpe fattige land med det grønne skiftet.

– Vi har ikke råd til å kaste bort mer tid. La oss sette i gang, sa Biden.

Han sa også at USA vil legge mer penger på bordet for å hjelpe andre land med å bekjempe koronaviruset.

Trump-sammenligninger

Mange allierte hadde store forhåpninger til Biden da han tok over, men de siste månedene har problemsakene stått i kø. Enkelte kritiske røster har gått så langt som å sammenligne Biden med Trump.

USA er blitt beskyldt for ikke å lytte til allierte over Afghanistan og vaksinepatenter. Biden har beholdt Trumps straffetoll på stål og aluminium, som blant annet rammer Norge og andre europeiske land.

Og i oppkjøringen til FN-uken terget han på seg Frankrike ved å inngå en ny forsvarsavtale med Storbritannia og Australia. Den førte til at et stort australsk kjøp av franske utbåter ble kansellert.

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide er på plass i New York for å lytte til Joe Bidens tale.

– Har tilsidesatt FN

Også i FN stilles det spørsmål rundt Bidens løfter.

– Biden prøver å overbevise FN om at Amerika er tilbake. Verden er ikke like sikker, skriver Richard Gowan, FN-ekspert og direktør i tankesmien International Crisis Group, i Politico.

Han slår fast at mange av lytterne i salen er skeptiske til om administrasjonen egentlig er så villige til å investere ordentlig i internasjonalt samarbeid som den gir uttrykk for.

– USA har tilsidesatt FN og oversett meningene til sine allierte under kriser i Midtøsten og Afghanistan.

Vil ikke ha kald krig

Gowan peker også på at konkurransen med Kina er USAs øverste prioritet. Det gjør at mange setter spørsmålstegn ved hvorvidt de to supermaktene kan samarbeide og finne løsninger gjennom organisasjoner som FN.

– Vi vil ikke ha en ny kald krig eller en oppsplittet verden, sa Biden i sin tale.

– USA vil jobbe med alle land for å løse utfordringerne vi står overfor. Selv om uenighetene på andre områder er store.

Overfor FNs generalforsamling lovet Biden også mindre amerikansk alenegang.

– Vi ta ledelsen, men vi vil ikke handle på egen hånd, sa Biden.

