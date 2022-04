Israels regjering mister flertallet. Statsministeren fikk vite det på nyhetene.

ISTANBUL (Aftenposten): Regjeringsmedlem sier hun ikke vil være med på å svekke Israels jødiske identitet.

Israels statsminister Naftali Bennett leder en bred koalisjonsregjering. Nå kan han få problemer med å holde på makten.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

12 minutter siden

Onsdag morgen mistet Israels regjering flertallet i nasjonalforsamlingen Knesset.

Det skjedde etter at et av medlemmene i regjeringspartiet Yamina, Idit Silman, trakk seg i protest.

Dermed har Bennetts regjering bare 60 seter i Knesset, altså ett for lite til å oppnå flertall.

Silman fortalte ikke til sjefen at hun går av, ifølge israelske medier.

Statsminister Naftali Bennett fikk i stedet høre om nederlaget på nyhetene.

– Dette er dramatisk, sier Jørgen Jensehaugen. Han er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (Prio).

– Både for Bennett selv, men også for Israel.

Fikk nok – går av

Silman var regjeringspartiets innpisker i Knesset.

Blant sakene som fikk begeret til å renne over, er en beslutning om brød.

I den jødiske påskefeiringen pesach er det tradisjonelt sett forbudt å spise hevet brød. Inntil nylig gjaldt forbudet også på sykehus. Det har vært kontroversielt, fordi det gjelder alle – også Israels ikke-jødiske befolkning.

Nå har høyesteretten fjernet forbudet. Da helseminister Nitzan Horowitz ba sykehusene om å føye seg etter domstolens avgjørelse, fikk Silman nok. Hun mente at helseministeren hadde «krysset en rød linje» og krevde at han får sparken.

– Jeg vil ikke medvirke til å svekke den jødiske identiteten til staten Israel og det israelske folket, sier Silman.

Nå vil hun jobbe for å overtale andre folkevalgte til å bli med på å danne en ny høyreorientert regjering.

– Jeg vet jeg ikke er den eneste som kjenner på dette. Det er mulig å danne en ny regjering i denne nasjonalforsamlingen, sier Silman ifølge Times of Israel.

Idit Silman trekker seg fra regjeringspartiet Yamina og går til opposisjonen.

Hva betyr dette for Bennett?

Koalisjonsregjeringen som Bennett har ledet siden juni i fjor, har vært en helt spesiell politisk konstruksjon.

Den består av åtte partier som strekker seg over hele det politiske spekteret. Målet var først å velte Benjamin Netanyahu.

– Siden har det meste handlet om å overleve, sier Jensehaugen ved Prio.

At Silman hopper av er en massiv svekkelse for Bennetts posisjon i Knesset, mener han. Det kan også bety en ny runde med politisk kaos i Israel. Det tok hele fire valg på to år, før koalisjonen lyktes med å danne regjering i fjor.

– Splittelsen i israelsk politikk er vanvittig stor. Det skaper stor usikkerhet. Det er veldig vanskelig å si hva som vil skje videre, sier Jensehaugen.

Fakta Israels regjering Etter fire valg på to år, fikk Israel en ny koalisjonsregjering i juni i fjor. Den består av hele åtte partier. Både høyre- og venstresiden er representert. For første gang ble også et arabisk parti med i regjeringen. Regjeringen ledes i dag av Naftali Bennett fra høyrepartiet Yamina. Dersom regjeringen overlever i to år, er avtalen at Yair Lapid fra partiet Yesh Atid overtar som statsminister. Han er i dag utenriksminister. Vis mer

Få som vil ha nyvalg

Det som er sikkert, er at regjeringen vil trenge støtte fra opposisjonen for å få gjennom ny politikk.

– Hvis regjeringen blir sittende, kommer de til å måtte forhandle fra sak til sak for å skaffe én stemme til, påpeker Jensehaugen.

Det eneste partiet som kanskje vil støtte enkelte lovforslag, er Den forente arabiske listen, skriver Times of Israel. Det vil trolig ikke falle i god jord hos koalisjonspartiene lengst ute til høyre.

På den andre siden er det svært liten appetitt for nyvalg i Israel, tror Jensehaugen.

– Akkurat nå er det ikke så mange gode scenarioer for en fungerende politisk struktur.

Israels tidligere statsminister Benjamin Netanyahu ønsket Silman velkommen til sitt parti Likud.

Bra for Netanyahu

Endringen er gode nyheter for opposisjonsleder og tidligere statsminister Benjamin Netanyahu.

Han gratulerte Silman med det han kaller et «modig trekk».

– Jeg vil gratulere henne på vegne av massene i det israelske folk som har lengtet etter dette øyeblikket, sier Netanyahu.

Silman blir nå del av Netanyahus parti Likud. Han sier han åpner døren for andre som vil følge etter.

Flere andre Yamina-medlemmer skal nemlig være misfornøyde med regjeringssamarbeidet.

Ifølge israelske medier kan både innenriksminister Ayelet Shaked og Knesset-medlem Amichai Shikli følge etter.