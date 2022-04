Det spesielle ulykkesflyet som kræsjet i Norge, har kostet nesten 50 liv. Men amerikanerne fortsetter å fly.

CAMP LEJEUNE, NORD-CAROLINA (Aftenposten): De kom til Norge for å fly sitt helt spesielle fly. Nå er de en del av minnelunden på kjempebasen i USA.

Slik minnes de fire soldatene som omkom i flyulykken i Norge 18. mars på hjemmebasen.

Militærbasen er mer enn dobbelt så stor som Ullensaker kommune. Vi har kjørt flere mil før vi kommer til minnelunden for soldater herfra som har mistet livet i ulykker med US Marines luftfartøyer.

Minnelunden ligger vakkert til. På en gresslette står et titall helikoptre og fly parkert. De skal aldri opp i luften igjen. Et helikopter fra Korea-krigen. Et sølvfarget fly fra mange år senere.