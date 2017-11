«Charlie Elphicke tas ut av tjeneste etter alvorlige anklager som er videresendt til politiet», heter det i en uttalelse.

Elphicke skriver selv på Twitter: «Partiet tipset pressen før jeg ble informert om min suspensjon. Jeg vet ingenting om hva anklagene handler om og nekter for å ha gjort noe galt».

Michael Fallon trakk seg som britisk forsvarsminister onsdag kveld. Han innrømmet å ha befølt journalisten Julia Hartley-Brewer under en middag i regi av det konservative partiet for 15 år siden.

Egen «hotline» for regelbrudd

Statsminister Theresa May har tatt til orde for at Parlamentet må ta i bruk sterkere skyts og granske anklager om seksuell trakassering begått av folkevalgte. Fredag offentliggjorde hun nye etiske regler for partiets medlemmer.

I tillegg vil det bli etablert en «hotline», hvor det kan rapporteres om brudd på regelverket.

Andre politikere

En annen statsråd i Mays regjering skal ha bedt sekretæren sin om å kjøpe sexleketøy til seg.

#metoo

Opposisjonspartiet Labour suspenderte torsdag parlamentsmedlem Kelvin Hopkins etter beskyldninger om at han har sendt lugubre tekstmeldinger og oppført seg upassende.

Skandalen som nå utfolder seg i britisk politikk, kommer i kjølvannet av den omfattende #metoo-kampanjen i sosiale medier, der kvinner forteller om seksuell trakassering og seksuelle overgrep.