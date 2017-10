De japanske mediene NHK og NTV melder at Abes liberaldemokratiske parti LDP og regjeringskoalisjonen har vunnet valget til nasjonalforsamlingens underhus.

Ifølge TV-selskapet TBS har Abe vunnet 311 av de 465 mandatene i parlamentet. 63-åringen ligger dermed an til å bli den lengstsittende statsministeren i Japan.

Nord-Korea på dagsorden

Den 12 dager lange valgkampen ble dominert av økonomien og Nord-Korea, som har truet med å senke Japan i sjøen.

Abe blir trolig styrket i sin harde linje mot Nord-Korea etter den solide valgseieren.

Eugene Hoshiko, AP

Opposisjonspartiene har vært svake og delte i valgkampen, og de to viktigste partiene ble stiftet bare uker før valget.

Det dominerende partiet i landet

Liberaldemokratene har vært det dominerende partiet i japansk politikk siden det ble grunnlagt sent på 50-tallet, og det har blitt størst ved samtlige parlamentsvalg siden 1958, med unntak av valget i 2009.

– Liberaldemokratenes seier skyldes simpelthen at opposisjonen ikke kunne danne en samlet front, sier Mikitaka Masuyama ved the National Graduate Institute for Policy Studies.