Saudi-Arabias kronprins (32) varsler nye tider med moderat islam og alternativ energi

Saudi-Arabias statsreligion er i dag en fundamentalistisk form for sunniislam, wahhabisme, der de islamske sharialovene praktiseres strengt. Utroskap og narkotikasmugling gir dødsstraff, og kvinner trenger fortsatt en mannlig formynder. Demokrati har ytterst dårlige kår i det autoritære kongedømmet.

Men nå varsler kronprins Mohammed bin Salman (32) nye tider.

– Vi vender tilbake til det vi var tidligere – et land med moderat islam som er åpent for alle religioner og mot verden, sa Salman under en investeringskonferanse i hovedstaden Riyadh tirsdag.

– Ønsker normalt liv

Han påpekte også at 70 prosent av befolkningen er under 30 år, og at de ikke vil bruke de neste 30 årene på det han kalte destruktive ideer, men leve «et normalt liv». Han lovet samtidig å få slutt på ekstremisme «veldig snart».

Uttalelsene til kronprinsen kan tolkes som et direkte angrep på landets mest konservative kretser innen kongehuset og de mektige teologiske miljøene.

Den tyske eksperten Guido Steinberg sier han er overrasket over uttalelsene. Han mener også at kronprinsens reformer etter hvert kan føre til at de mest konservative miljøene blir marginalisert og at befolkningen vil kunne nyte mer frihet. Men han føyer til at det uklart om dette også innebærer slutt på diskrimineringen mot landets cirka 2 millioner sjiamuslimer.

Under konferansen, der blant andre IMF-sjef Christine Lagarde deltok, ble det også kjent at Saudi-Arabia har planer om å bygge en kjempemessig og futuristisk by nordvest i landet. Den skal styres etter andre lover enn i landet for øvrig, og all energi skal komme fra alternative energikilder, ikke olje og gass.

Til Egypt og Jordan

Prosjektet er beregnet å koste 500 milliarder dollar og har fått navnet Neom. Byen skal dekke et område på 26.500 kvadratkilometer, og det er også planer om å utvide den til Egypt og Jordan. Målet er at den skal trekke til seg mengder med selskaper som utvikler ny teknologi.

– Dette stedet er ikke for konvensjonelle mennesker og konvensjonelle selskaper. Dette vil være et sted for verdens drømmere, sier kronprinsen.

Tyske Klaus-Christian Kleinfeld, som var toppsjef i Siemens AG fra 2005-2007, har fått jobben som prosjektleder.

I løpet av de neste ti årene skal anslagsvis 5 millioner unge saudiere ut på arbeidsmarkedet. Et prosjekt som Neom vil forhåpentligvis bidra til å skape noen av de nye arbeidsplassene det er behov for.