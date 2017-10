Ungarn har utpekt en milliardær til fiende. Nå vil regjeringen bruke spioner mot kritikerne.

Etterforskningen starter etter kraftig press fra Ungarns omstridte statsminister, og den skal omfatte det han kaller et «Soros’ imperium av frivillige organisasjoner» som kritiserer regjeringens politikk, skriver den britiske avisen The Financial Times.

Ungarn har fått kraftig kritikk internasjonalt for å slå ned på det sivile samfunnet. Hvis Orbán blir gjenvalgt til statsminister i parlamentsvalget til neste år, vil det bli hans fjerde periode som regjeringssjef.

– Ved å bruke sikkerhets- og etterretningstjenestene skal vi avdekke hvordan Soros’ nettverk forsøker å påvirke Europa. Et annet spørsmål er: Hvem er disse ungarerne som deltar i denne prosessen her, på innsiden av Ungarn, sa statsministeren i et radiointervju fredag kveld.

Han hevder at Soros forsøker å få Ungarn fordømt internasjonalt, stigmatisert og å endre landets innvandringspolitikk. Tidligere har regjeringen beskyldt Soros for å oversvømme Europa med migranter.

Slår ned på kritikere

Konflikten som ligger under det nye initiativet mot Soros, handler også om Ungarns behandling av sivilsamfunnet. Soros bidrar til finansiering av en rekke frivillige organisasjoner som er kritiske til Orbán-regjeringen. Mange av disse får norsk støtte i tillegg, og også Norge har vært i konflikt med Ungarn.

Ifølge The Financial Times markerer statsministerens uttalelse en opptrapping av myndighetenes kampanje mot kritikere og uavhengige medier som han beskylder for å undergrave Ungarns sikkerhet og rykte i utlandet.

Autoritær utvikling

EU, Europarådet og en rekke vestlige politikere har lenge advart mot den autoritære utviklingen i Ungarn. Orbán har fremholdt Russland og Tyrkia som forbilder for hvordan han vil endre det ungarske samfunnet.

En talsmann for stiftelsen Open Society, som Soros finansierer, mener at den nye etterforskningen er «nok et forsøk på å skremme mediene og få kritikere til å tie stille».

Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg er Soros blant verdens 30 rikeste, og siden 1970-tallet skal han ha gitt 11 milliarder dollar til ulike filantropiske formål. I Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen har han gitt penger til organisasjoner som fremmer demokrati, menneskerettigheter og pressefrihet, og han har av den grunn blitt stadig mer kontroversiell i flere land de siste årene, deriblant i Russland og Ungarn.