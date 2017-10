Milliardær favoritt til å vinne valget i Tsjekkia

Andrej Babis og hans seks år gamle ANO-bevegelse ligger ifølge meningsmålingene an til å få over 30 prosent av stemmene i valget på ny nasjonalforsamling, som holdes fredag og lørdag.

30 prosent er mer enn Tsjekkias tradisjonelt to største partier, sosialdemokratiske CSSD og høyrepartiet ODS, scorer tilsammen. De to partiene ligger an til å få henholdsvis 13,1 og 9,1 prosent av stemmene, ifølge en meningsmåling fra CVVM-instituttet ved Det tsjekkiske vitenskapsakademiet.

Samtidig er det ventet at flere systemkritiske partier vil få plass i nasjonalforsamlingen, som Frihet og direktedemokrati (SPD), ledet av Tomio Okamura, som har bånd til franske Nasjonal Front. Den japanskfødte politikeren ønsker å melde Tsjekkia ut av EU og går til valg på en sterk innvandringsfiendtlig retorikk. Partiet ligger an til å få 7,3 prosent av stemmene.

Politikerforakt

Andrej Babis, som ifølge Forbes er Tsjekkias nest rikeste person, har gjort seg populær ved å spille på velgernes aversjon mot veletablerte, korrupsjonsrammede politikere. Og selv om også Babis har vært rammet av en skandale, nærmere bestemt misbruk av EU-subsidier, ser velgerne hans ut til å være upåvirket.

– Han gir velgerne et populistisk alternativ ved å presentere seg selv som en som er i stand til å styre staten fordi han har styrt konsernet sitt så bra, sier Josef Mlejnek, analytiker ved Karsluniversitetet, til AFP.

Babis' parti ANO sitter nå i en trepartiregjering sammen med sosialdemokratene og kristeligdemokratene, hvorav sistnevnte kun scorer rundt 6 prosent på meningsmålingene.

Innvandringsmotstand

Flere har sammenlignet Babis med USAs president Donald Trump, både på grunn av hans bakgrunn som forretningsmann, og fordi han har bedt EU stenge grensene for innvandring og er imot euroen.

Begge deler er som musikk i ørene på mange tsjekkiske velgere som fortsatt både er skeptiske til EU-samarbeidet og svært kritiske til muslimsk innvandring.

Det til tross for at Tsjekkia kun har tatt imot 12 – tolv – av de 1.600 flyktningene som landet ble bedt om i henhold til EUs kvotesystem.

– Det er nesten ingen innvandrere her, landet gjør det bra økonomisk, men likevel er folk desillusjonerte og sinte, sier Mlejnek.

– Samfunnsendring

Han mener det har skjedd en samfunnsendring i Tsjekkia de siste årene ettersom selv velgere som tradisjonelt ikke støtter høyresiden, nå deler den samme frykten for innvandring.

I april viste en meningsmåling fra CVVM-instituttet at 60 prosent av tsjekkerne mener at landet overhodet ikke bør ta imot innvandrere. Kun 3 prosent mente at flyktninger skulle få lov til å bli boende i landet for godt.

Holdningene i Tsjekkia er mange av de samme som finnes i andre tidligere østblokkland, som Ungarn, Polen og Slovakia.

Samtidig har Tsjekkia en arbeidsledighet på kun 3,8 prosent, noe som er det laveste nivået siden 1998. Veksten er i år ventet å bli på 3,6 prosent, noe som også regnes som svært bra.

Frittalende president

Innvandringsmotstanden får også næring av uttalelser fra president Milos Zeman, som tilhører venstresiden, er vennlig innstilt til Russland og Kina, og som også mener at integrasjon av muslimer er umulig og at flyktningstrømmen er en «organisert invasjon».

73-åringen er en ivrig Babis-tilhenger, og selv stiller han til gjenvalg i presidentvalget om tre måneder.

Jiri Pehe, en frittstående politisk analytiker, mener at den politiske debatten i Tsjekkia har degenerert til et forsøk på å skape mest mulig frykt, og at partiene maner frem trusler slik at de deretter kan tilby velgerne løsninger.

– Det er en ond sirkel, fastslår han.

Også han påpeker at frykten rimer dårlig med den rådende situasjonen i Tsjekkia.

– Dette har lite å gjøre med et virkelig problem, for det er faktisk ikke noe innvandring her, sier Pehe.