Malta ber om bistand etter journalist-attentat

Nederlandske etterforskere ankom øya tirsdag, og innenriksminister Michael Farrugia opplyser at han også har bedt amerikanske FBI bistå i etterforskningen.

Caruana Galizia, som var kjent som en fryktløs gravejournalist, ble drept av en kraftig bilbombe nær hjemmet sitt i Bidjina på Malta mandag.

Panama-avsløring

Tidligere i år avslørte 53-åringen at statsminister Joseph Muscats kone Michelle hadde etablert et stråselskap i skatteparadiset Panama.

Garauna Galizia avslørte også at Maltas energiminister og Muscats stabssjef hadde hemmelige kontoer i Panama, og at de på denne måten skjulte penger de angivelig hadde mottatt i smøring fra Aserbajdsjan.

Avsløringen vakte stor oppmerksomhet og førte til at det ble holdt nyvalg på Malta. Muscats parti fikk flertall og han kunne derfor fortsette som regjeringssjef.

AP / NTB scanpix

Anklager Muscat

Statsminister Joseph Muscat har fordømt attentatet og lover at de skyldige skal stilles til ansvar.

– Alle vet at Caruana Galizia var en skarp kritiker av meg, både politisk og personlig, men ingenting kan på noe som helst vis rettferdiggjøre en slik barbarisk handling, heter det i kunngjøringen fra statsministeren.

Caruana Galizias sønn Matthew, som selv er gravejournalist og medvirket til å avdekke de såkalte Panama-papirene, anklager i et følelsesladd Facebook-innlegg Muscat for å være medskyldig i drapet på moren og hevder at statsministeren har fylt regjeringskontorene med skurker og gjort Malta til en «mafia-øy».

– Min mor ble likvidert fordi hun i likhet med mange andre sterke journalister sto midt imellom loven og de som forsøker å bryte den, skriver han.

– Flammeinferno

Den kraftige bilbomben eksploderte nær journalistens hjem, og Matthew Caruana Galizias var den første som kom til stedet. Han beskriver hvordan han fant morens kropp sprengt i filler.

– Jeg kommer aldri til å glemme at jeg løp rundt i flammeinfernoet mens jeg forsøkte å finne en måte å åpne døren på, mens bilhornet fortsatt tutet, og mens jeg skrek til to politifolk som dukket opp med et enkelt brannslukkingsapparat, om å bruke det, skriver Matthew Caruana Galizia.

– De stirret på meg. «Beklager, men det er ingenting vi kan gjøre», sa en av dem. Jeg så ned og der var min mors kroppsdeler overalt rundt meg. Jeg forsto at de hadde rett. Det var håpløst.