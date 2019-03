Familien til den antatte gjerningsmannen beklager til alle ofrene

Familien uttrykker dyp sorg og smerte på vegne av alle ofrene og sier at voldshandlingen er utenfor fatteevne.

Marie Fitzgerald, Brenton Tarrants 81 år gamle bestemor, forteller at hun passet på ham da han var liten. Han beskrives som en vanlig gutt som brukte mye tid foran datamaskinen.

– Det er vanskelig å fatte at noen i ens egen familie kan ha gjort noe som dette. Hans uforståelige handlinger fredag viser at han har forandret seg radikalt fra den vi kjente, sier kvinnen i et intervju med TV-stasjonen Channel 9 fra hjemmet i Grafton i New South Wales i Australia.

Onkelen Terry Fitzgerald sier at det eneste han tenker på, er ofrene.

– Vi er så fortvilte og triste på familienes vegne, og på vegne av dem som er døde og såret.

50 døde

Australieren Brenton Tarrant er politiets eneste mistenkte for terrorangrepene fredag mot de to moskeene i Christchurch. To andre personer som var pågrepet, ble løslatt lørdag og er utenfor mistanke.

Tallet på døde etter terrorangrepet steg søndag til 50. Antallet ble oppjustert etter at det ble oppdaget enda en død person da politiet hentet likene ut fra de to moskeene lørdag lokal tid.

Fortsatt er 34 personer som ble såret under angrepene, innlagt på sykehus.

Begravelser

Samtidig er forberedelsene i gang for å begrave de døde etter hvert som de pårørende får hentet sine kjære.

Ifølge byens ordfører Lianne Dalziel jobbes det intenst med å stelle i stand gravplasser slik at ofrene kan gravlegges så snart som mulig, i tråd med islamsk tradisjon. Det er lovet at alle etterlatte skal ha fått sine døde tilbake for begravelse innen onsdag.

– Alle de døde undersøkes grundig for å være sikker på at det ikke skjer misforståelser. Det blir tatt røntgen, tenner blir undersøkt og vi sjekker fingeravtrykk, opplyser rettsmedisiner Deborah Marshall.

Noen av ofrene blir gravlagt på New Zealand mens andre vil bli fløyet til sine opprinnelige hjemland for å bli stedt til hvile der.

Strenger våpenlov

Sørgende har gjennom hele helgen strømmet til minnestedene som er opprettet i Christchurch.

– Vi står sammen med våre muslimske brødre og søster, står det på et banner som er hengt opp ved alle lysene og blomstene som de sørgende satt fram.

Statsminister Jacinda Ardern var blant dem som uttrykte sorg sammen med sine landsmenn da hun møtte den muslimske menigheten i Wellington søndag. Hun omfavnet medlemmene og la ned blomster til ofrene.

Regjeringen har allerede lovet at landets våpenlover skal strammes inn som konsekvens av moskeangrepet. Den politiske behandlingen starter mandag.

Forslaget, som blir tatt positivt imot av befolkningen i landet, innebærer at det ikke lenger skal være lov for privatpersoner å eie halvautomatiske våpen.