USA varsler nye sanksjoner mot Venezuela

USA ønsker å øke presset mot Maduro slik at han til slutt trekker seg som president, sa den nasjonale sikkerhetsrådgiveren i et intervju med Fox News tirsdag, skriver Reuters.

– Vi vurderer nye sanksjoner, nye tiltak for å stramme grepet om Maduros økonomiske midler for å nekte regimet hans de pengene det trenger for å holde seg ved makten, sa Bolton.

USA støtter, i likhet med en rekke andre land, opposisjonsleder Juan Guaidó, som med grunnloven i hånd og støtte fra nasjonalforsamlingen erklærte seg selv som midlertidig president i januar.

USA har allerede innført flere sanksjoner mot landet, blant annet mot seks venezuelanske forsvarstopper. Sanksjonene fryser alle eiendeler de har i USA.