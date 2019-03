Kina varsler lavere vekst og skattelette til bedrifter

Kinas brutto nasjonalprodukt ventes å øke mellom 6 og 6,5 prosent i 2019, sa statsminister Li Keqiang da han åpnet Folkekongressen for en to uker lang sesjon tirsdag.

I beste fall tror kinesiske myndigheter at veksten blir 0,1 prosentpoeng lavere enn fjoråret, som var det svakeste siden 1990. Det var ventet på forhånd at Li ville legge fram en prognose for lavere vekst enn i fjor.

Under talen sa Li at den økonomiske situasjonen er blitt mer alvorlig og komplisert, med flere og større risikoer.

– Vi har gjort en moderat tilpasning i vår beregning på grunnlag av en grundig vurdering av destabiliserende faktorer og usikkerheter som påvirker den økonomiske ytelsen, sa Li foran 3.000 representanter i Folkekongressen tirsdag.

Mindre til forsvar

Folkekongressen er Kinas nasjonalforsamling, men vedtakene er styrt av beslutninger som reelt sett er tatt på forhånd av landets kommunistparti.

Kinas økonomi har vært under sterkt press etter handelskrigen med USA i fjor. Siden desember har partene hatt pause i «krigen» for å ha forhandlinger. Signalene fra begge sider er at det går mot en avtale, men Li nevnte ikke i sin tale når man kan forvente seg dette.

For 2019 legger den kinesiske regjeringen opp til et underskudd på 2,8 prosent, noe som er 0,2 prosentpoeng mer enn i fjor.

Mindre vekst betyr også mindre rom for å øke forsvarets ressurser. I år vil forsvarsbudsjettet øke med 7,5 prosent, noe som er 0,6 prosentpoeng mindre enn økningen fra 2017 til i fjor.

Skattelette og utvikling

Li sa under talen at de skal bruke mer penger på teknologisk utvikling, noe kommunistpartiet ser på som en vei til velstand og global innflytelse, og mer penger til utdanning, sosiale tjenester og offentlig infrastruktur. Blant annet skal det brukes mer penger på utvikling av kunstig intelligens, elektriske biler, bioteknologi og nye materialer.

Svakere vekst har ført til at myndighetene har lagt opp til skattekutt. Myndighetene skal i år kutte bedriftskatten og arbeidsgiveravgiften med 2 billioner yuan. Det tilsvarer rundt 2,6 billioner kroner med dagens kurs.

Under åpningstalen sa Li at utenlandske og lokale bedrifter vil bli «behandlet likt». Det er ventet at representantene i Folkekongressen vil godkjenne en rekke lover, blant annet en om utenlandske investeringer som kan tilfredsstille noen av president Donald Trumps krav i de økonomiske forhandlingene.