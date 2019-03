Kaste kortene eller kjempe videre? Her er fem veier videre for Theresa May og britene

Midt i dette dramaet står kapteinen, Theresa May, tilsynelatende uten hverken kart eller kompass. Tirsdag kveld gikk den britiske statsministeren på sitt andre historiske nederlag i Underhuset.

Hennes brexitavtale, skilsmisseavtalen med EU, ble nedstemt. 391 stemte mot avtalen, 242 stemte for.

Da avtalen var oppe til avstemning i januar, gikk hun på det største nederlaget noen britisk statsminister har hatt i moderne tid. 432 representanter stemte mot avtalen. 202 stemte for.

Hvordan i all verden skal britene komme seg ut av uføret?

Hvilke alternativer står igjen, etter at de fleste løsninger enten er nedstemt eller forkastet?

Reuters/NTB scanpix

1. Den kortsiktige planen: Komme seg gjennom denne «helvetesuken»

Denne uken skulle være den store «brexit-finalen». Tirsdagens nederlag gjør at britene på kort sikt nå står igjen med to valg:

Enten velge å forlate EU uten av avtale . Det er det som blir kalt å «kræsje ut av EU». Mange ser på det som en katastrofe og å stupe ned i avgrunnen. Andre ser på det som en forløsning, en mulighet til å starte på nytt og inngå egne handelsavtaler. Dette skal Underhuset stemme over onsdag kveld.

velge å . Det er det som blir kalt å «kræsje ut av EU». Mange ser på det som en katastrofe og å stupe ned i avgrunnen. Andre ser på det som en forløsning, en mulighet til å starte på nytt og inngå egne handelsavtaler. Dette skal Underhuset stemme over onsdag kveld. Eller be EU om å utsette den opprinnelige brexitdatoen, 29. mars. Det skal Underhuset stemme over torsdag kveld.

Geert Vanden Wijngaert /AP/ NTB scanpix

2. Reise tilbake til Brussel og be om mer tid

Det er trolig ikke flertall for «No deal». Da må Theresa May reise tilbake til Brussel og be om utsettelse.

At britene får en utsettelse, er ikke 100 prosent sikkert.

En utsettelse må godkjennes av alle EUs 27 medlemsland og EU krever at britene stiller med en god begrunnelse («a credible justification») for hvorfor de trenger ekstra tid. Det bekreftet EU-president Donald Tusk tirsdag kveld.

Toby Melville/ Reuters/ NTB scanpix

3. Theresa May kaster kortene og utlyser nyvalg

Theresa May har nå tapt to voteringer i Underhuset.

Det mest åpenbare er at hun trekker seg som statsminister. Men hittil har hun nektet det. Hun er sta som et esel og har lovet det britiske folk å «levere brexit». Samme hva. Det er et standpunkt mange briter beundrer henne for.

Theresa May kan vurdere å utlyse nyvalg. Et nytt flertall i parlamentet kan være eneste mulighet for å løse den fastlåste floken.

Dersom hun velger denne løsningen, vil det være uten henne som statsministerkandidat. Det har hun lovet motstanderne i partiet. Ergo betyr et nyvalg slutten for Theresa May som statsminister.

Et nyvalg kan plassere Jeremy Corbyn i Downing Street. Det taler imot at hun velger den løsningen.

Dersom de konservative vinner, kan det fort bli med en hard-brexiter som statsministerkandidat. Vedkommende vil trolig kreve en helt annen avtale i Brussel.

Matt Dunham / AP/ NTB scanpix

4. Kjendisene har ikke gitt opp kampen om ny folkeavstemning

Dersom utsettelsen blir på mer enn tre måneder, må Storbritannia delta i valget til nytt EU-parlament. Selv om de ikke skal være medlemmer. Det nye EU-parlamentet skal velges i midten av mai og tiltre i juli. Det setter Storbritannia i en svært kinkig situasjon.

En utsettelse øker også presset for å avholde en ny folkeavstemning. Mange innflytelsesrike politikere og kjendiser kjemper for dette.

Deriblant tidligere statsminister Tony Blair, Harry Potter-forfatter JK Rowling og fotballkjendis Gary Lineker. Resultatet vil være helt åpent. Trolig vil britene få to valg: Forlate EU eller forbli i EU.

Det betyr ny splid med fare for at hele Storbritannia går i oppløsning.

Maud Lervik

5. Kan det bli comeback for Norway Plus og soft brexit?

I kulissene jobbes det fortsatt intenst med å bygge en tverrpolitisk allianse i Underhuset. Hærførerne bak en slik allianse er blant annet konservative Nick Boles og Labours Stephen Kinnock. De ønsker en «soft brexit», en tettere tilknytning til EU -mer likt EØS-avtalen.

Når man styrer mot avgrunnen, blir selv de bitreste fiender venner. Bli med på innsiden av brexitdramaet. I dette historiske dramaet er Norge blitt en joker.

Dette alternativet ble først døpt «Norway Plus». Nå går denne løsningen under navnet «Common Market 2.0».

Senest denne uken skal Labourleder Jeremy Corbyn ha deltatt i et møte med gruppen.

