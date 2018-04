– I dag har jeg godkjent at britiske væpnede styrker kan gjøre koordinerte og målrettede angrep for å svekke det syriske regimets kapasitet på kjemiske våpen og for å stanse bruken av dem, sier hun i en pressemelding.

Ifølge USAs president Donald Trump deltar også Frankrike i aksjonen, men dette er foreløpig ikke blitt bekreftet offisielt fra fransk hold.