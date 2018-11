«Det er skapt en ny situasjon. Jeg skal bringe arbeidet inn i en ny fase.»

Ordene tilhører Stefan Löfven, Sveriges statsminister på oppsigelse. I dagene frem til 3. desember skal han gjøre enda et forsøk på å danne en ny regjering – nær tre måneder etter riksdagsvalget som utløste politisk kaos i Sverige.

– Jeg synes samtalene vi har hatt, gjør at vi er kommet videre og at vi er kommet lenger, sier Löfven.

Borgerlig sprekk

Spekulasjonene i Sverige dreier seg nå om et mulig sidebytte fra sentrumspartiene Centern og Liberalernas side, noe à la den venstresvingen Knut Arild Hareide forsøkte seg på i KrF.

Avisen Expressen hevder å ha mange kilder på at Liberalernas leder Jan Björklund vil bryte ut av den borgerlige alliansen og gå i regjering med Löfven. Björklund og partisekretær Marie Arnholm skal alt ha begynt å friste med statsrådstaburetter, hevder Expressens kilder, men fortsatt skal flertallet i partiets riksdagsgruppe være imot.

Hareide tapte i KrF, men synes Ropstad blir en god partileder.

Låst, låst, låst

Landet må ha en regjering. Men situasjonen har vært den samme fastlåste siden valget i september:

Den rødgrønne blokken mangler flertall. Noe flertall er det heller ikke for de fire borgerlige partiene som gikk til valg sammen under merkelappen «alliansen». Fortsatt vil ingen av disse blokkene ha noe å gjøre med Jimmie Åkeson og Sverigedemokraterna på ytre høyre fløy, et parti som styrket seg ved valget og sitter på vippen i Riksdagen.

Både Löfven og Moderaterna-sjefen Ulf Kristersson har gjort sine forsøk på regjeringssonderinger etter valget, men kastet kortene. Senere har også Centerpartiets Annie Lööf fått i oppdrag å sondere – men torsdag måtte også hun gi opp.

– Det finns en betydelig beredskap og en betydelig vilje, men viljen er ikke tilstrekkelig sterk til å bryte den låste situasjonen i statsministerspørsmål, sa Lööf på sin pressekonferanse.

– Det er tydelig at Socialdemokraterna og Moderaterna bare vil stemme ja til egen statsministerkandidat.

Stefan Löfven har nå fra talmannen i Riksdagen fått nytt mandat til å presentere et regjeringsopplegg som det skal voteres over 3. desember.

Belgia: 541 dager uten regjering

Problemene med å danne regjering i Sverige fortoner seg foreløpig som bagatellmessige sammenlignet med den pinelange krisen Belgia opplevde i perioden fra 13. juni 2010 til 5. desember 2011. Da var landet hele 541 dager uten regjering. Det er stående verdensrekord for en nasjon i fredstid, ifølge Guinness rekordbok.

I Sverige sitter dessuten den gamle regjeringen, på vent til en ny er dannet.