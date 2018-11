Flere døde i flommer og jordskred i Vietnam

Det tropiske værsystemet Toraji blåste inn fra Sør-Kinahavet tidligere denne uka, og har sluppet enorme over Khanh Hoa-provinsen i Vietnam de siste dagene. Regnet har forårsaket en rekke jordskred, som har ødelagt flere hus og et mindre vannreservoar.

Minst tolv mennesker er funnet døde så langt, og myndighetene leter fortsatt etter flere andre som er savnet.

– Vi har mobilisert hundrevis av soldater for å hjelpe folk med å få livene sine på rett kjøl igjen og rydde opp langs veiene slik at folk kan kjøre igjen, sier en ikke navngitt talsperson for krisemyndighetene i Khanh Hoa.

Hovedveien som knytter sammen nordlige og sørlige deler av Vietnam, er midlertidig stengt som følge av flom, og det er også forsinkelser på enkelte togruter. TV-bilder fra regionen viser hus ødelagt av jordskred og biler fullstendig dekket av vann.

Vettskremte innbyggere i byen Nha Trang forteller om dramatiske scener da de så store steinblokker rase fra nærliggende fjell.

– Vi hørte et høyt brak, og måtte rett og slett løpe for livet. Da vi kom tilbake etter noen timer var alle husene våre ødelagt, sier en av dem.

Vietnam treffes årlig av en rekke kraftige uvær under tyfonsesongen mellom mai og oktober. Minst 185 mennesker har mistet livet som følge av ulike naturkatastrofer i Vietnam siden januar i år.