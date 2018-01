– Nord vil sende offisielle representanter på høyt nivå i tillegg til den nasjonale olympiske delegasjon, idrettsutøvere, publikum, kunstneriske utøvere, observatører, et taekwondo-oppvisningsteam samt journalister til lekene, sier Sør-Koreas vise-gjenforeningsminister Chun Hae-Sung, som deltok i forhandlinger i grensebyen Panmunjom tirsdag.

Møtet i Panmunjom er det første i sitt slag på mer enn to år. Samtalene mellom de to femmannsdelegasjonene skulle i hovedsak dreie seg om en mulig nordkoreansk deltagelse under OL. Men også andre saker står på agendaen.

Følges av hele verden

Forhandlingene følges nøye av en hel verden som håper på tegn til reduksjon av spenningen på Korea-halvøya etter at nordkoreanske rakett-tester og utvikling av atomvåpen i strid med FNs sikkerhetsråd har ført til økende internasjonal frykt.

– Vi er kommet hit i dag for å gi våre brødre, som har store forhåpninger til denne dialogen, uvurderlig gode resultater, som årets første gave, sa Nord-Koreas delegasjonsleder, Ri Son-gwon, i sin åpningstale tirsdag.

Til tross for denne uttalte velviljen fikk ikke utsendingene fra Seoul umiddelbart noen respons på sitt utspill om forhandlinger om Nord-Koreas atomvåpenprogram, påpeker nyhetsbyrået Reuters. Den nordkoreanske delegasjonen sa imidlertid at de var åpne for å fremme forsoning gjennom dialog.

Sørkoreanerne foreslår nå at militære ledere fra Nord og Sør skal møtes til samtaler for å redusere spenningen på halvøya.

Nord-Koreas Ri Son-gwon (t.h) lovet den sørkoreanske Sør-Koreas gjenforeningsminister Cho Myoung-gyon «en gave» da delegasjonene møttes tirsdag morgen.

Utsettelse av militærøvelse banet vei

Det var Nord-Koreas leder Kim Jong-un som i sin nyttårstale først ga uttrykk for ønsket om å sende delegater til OL.

Deretter svarte sørkoreanske myndigheter med å invitere til samtalene på høyt nivå.

Men nordkoreanerne sa ikke ja til å møtes før USA og Sør-Korea hadde erklært seg villige til å utsette sin planlagte felles militærøvelse til etter at lekene er over.

I Pyongyang oppfattes disse årlige manøvrene som Washington og Seouls forberedelser til krig mot Nord-Korea.

Familiegjenforening samtidig?

Viseminister Chun Hae-sung sier ifølge nyhetsbyrået AFP at sørkoreanerne ber om at de to landene arrangerer familiegjenforeningsmøter samtidig som OL pågår. Gjenforeningene vil eventuelt bli arrangert under den koreanske månekalenderens nyttår, som i år feires midt i februar.

Flere millioner mennesker ble skilt fra sine kjære på grunn av krigen på Korea-halvøya fra 1950 til 1953.

De fleste har aldri fått se igjen sine familier på den andre siden av grensen som skiller de to koreanske statene.

Foreslår marsj under samme flagg

Under morgentimenes samtaler i Panmunjom foreslo sørkoreanerne også at de to landenes idrettsutøvere skal marsjere i samlet tropp inn på OL-arenaen i Pyeongchang når lekene åpner. Forrige gang Nord- og Sør-Koreas OL-lag gikk sammen under Korea-halvøyas flagg, var under Torino-lekene i 2006.

Det var tirsdag morgen uklart hvordan lederne i Pyongyang vil stille seg til dette.

De to landenes utsendinger skulle etter planen gjenoppta sine samtaler i grensebyen tirsdag ettermiddag, lokal tid, etter å ha holdt lunsjpause hver for seg.

