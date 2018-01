Nabolandets offisielle holdning har over tid stått fast på at «Sveriges militære alliansefrihet tjener oss vel». Men flere svensker vil at Sverige skal gå inn i forsvarsalliansen NATO, skriver Aftonbladet.

Nye tall fra en måling gjort av Aftonbladet og Inizio tilsier at stemningen har snudd i det svenske folket det siste året.

43 prosent vil at Sverige skal være medlem av NATO. 37 prosent er imot. 20 prosent svarte «vet ikke».

I fjor på samme tid svarte 37 prosent at de var for medlemskap i NATO og 42 prosent var imot.

Det gir en fremgang på 6 prosentpoeng for medlemskap og en tilbakegang på fem prosentpoeng mot medlemskap fra samme tid i fjor.

*Den nettbaserte undersøkelsen omfatter 1367 respondenter over 16 år i perioden 6. til 10. januar.

Ikke flertall i Riksdagen

Det er fortsatt ikke flertall i Riksdagen for medlemskap. Men de siste årene har opposisjonen samlet seg i spørsmålet om NATO-medlemskap. Alle partiene i opposisjonsplattformen Alliansen, bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderata Samlingspartiet og Folkpartiet Liberalerna, er nå for medlemskap etter at de to førstnevnte skiftet standpunkt i 2015.

Innad er opposisjonen likevel ikke enige om når Sverige bør gå inn i NATO. Centerpartiet vil at Sverige skal gå inn i NATO først når det er bred politisk enighet om medlemskapet. I tillegg er det ønskelig at Sverige skal gå inn i forsvarsalliansen samtidig som Finland om mulig.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet og Sverigedemokraterna er fortsatt imot. Men Socialdemokraternas leder og Sveriges statsminister Stefan Löfven er nå under press i spørsmålet om NATO.

Økt trusselbilde mot Sverige

Før jul la Försvarberedningen, et tverrpolitisk forsvars- og sikkerhetspolitisk utvalg, frem sin rapport om den totale sikkerhetstilstanden i Sverige. Syv av åtte partier i Riksdagen medgir i rapporten at det finnes en økt militær trussel mot Sverige.

Svenska Dagbladets kommentator Jonas Gummesson mener at statsminister Stefan Löfven må ta stilling til dette, også med tanke på et mulig NATO-medlemskap.

«Spørsmålet for Stefan Löfven er om dette trusselbildet, i kombinasjon med konsekvensen av at det mangler samordnet forsvarsplanlegging, påvirker regjeringens syn på NATO», skriver Gummesson.

REUTERS/Francois Lenoir

Stoltenberg: Ingen garanti for hjelp

Löfven åpner i dag fredskonferansen «Folk och försvar» i Sälen. Her er også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Der skal han blant annet møte utenriksminister Margot Wallström og holde et innlegg om sikkerhetspolitikk i Nord-Europa.

I et intervju med den svenske avisen Dagens Nyheter fredag, understreket Stoltenberg at Sverige ikke kan stole på NATO så lenge de ikke selv er medlem. Selv om Sverige er en nær samarbeidspartner av NATO, er det bare medlemskap som gir garanti for militær hjelp.

– Nei, det finnes ingen garanti. Et NATO-land har en garanti om at NATO kommer dit. For et partnerland vil det være snakk om en vurdering i enhver gitt situasjon, sa Stoltenberg til Dagens Nyheter fredag.