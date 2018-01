Politiet i Nederland meldte torsdag at to menn, begge 62 år gamle, er døde etter å ha blitt truffet av trær som falt over ende. Ulykkene skjedde i byen Enschede og i provinsen Overijssel.

I byen Vuren døde en mann etter å ha falt flere meter, og politiet undersøker om også denne ulykken har sammenheng med uværet.

Det har også rammet en rekke andre land både nord og sør i Europa. En kvinne i Belgia døde torsdag da bilen hennes ble truffet av et tre mens hun kjørte gjennom en skog. Og sør i Italia omkom en mann da han blåste ned fra et hustak i byen Crotone.

Foto: Peter Dejong / AP / NTB scanpix

Stanset flytrafikken

Rett før klokken 11 torsdag skrev flyplassen Schiphol ved Amsterdam på Twitter at alle avganger og landinger var innstilt. En time senere kom trafikken i gang igjen på flyplassen som er en av Europas travleste.

Vindkast på opptil 39 sekundmeter er registrert ved den nederlandske kysten – noe som er godt over grensen til orkan. All togtrafikk i Nederland ble torsdag stanset av det nasjonale jernbaneselskapet NS.

På veiene meldes det om trafikkaos, nedblåste trær og vogntog som har veltet på grunn av vinden.

Foto: AP/NTB scanpix

Orkan i Italia

Også Belgia og Tyskland rammes av uværet. I Tyskland er skoler stengt i en rekke byer vest og nord i landet som følge av ekstremværet, som har fått navnet Friederike.

I delstatene Nordrhein-Westfalen og Niedersachsen ble alle togavganger stanset torsdag. Folk ble oppfordret til å holde seg hjemme flere steder nord og vest i Tyskland.

Flere parker er stengt i EU-hovedstaden Brussel i Belgia, og i Storbritannia er flere tusen mennesker uten strøm.

I Italia er det registrert vindstyrker på opptil 55 meter pr. sekund. Mange tog- og fergeavganger er innstilt.

Også sørøstlige deler av Europa er rammet av uvær. I Romania er mange skoler, veistrekninger og havner stengt på grunn av kraftig vind og snø.