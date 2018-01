Madsen tiltalt for grov mishandling av Wall

Forrige uke ble det kjent at Madsen er tiltalt for overlagt drap på Wall. Påtalemyndigheten vil kreve livsvarig fengsel for 46-åringen.

Ifølge tiltalen hadde den danske ubåtbyggeren planlagt drapet på 30 år gamle Wall i detalj og tatt med seg flere redskaper til bruk under mishandlingen av henne.

Bundet fast

Wall ble ifølge tiltalen bundet fast og påført en rekke stikk og slag om bord i Madsens ubåt, før han slo henne i hjel, parterte liket og dumpet det i Køge Bugt sør for København.

Madsen senket deretter ubåten og hevdet å ha satt Wall i land i København flere timer tidligere.

Ubåten ble senere hevet og gjennomsøkt av kriminalteknikere, Madsen ble pågrepet og det ble startet et omfattende søk etter Wall.

I avhør med politiet har Madsen erkjent at han parterte liket av Wall og dumpet likdelene i sjøen, men han har hele tiden hevdet at hun døde som følge av en ulykke om bord i ubåten.

Påtalemyndigheten fester ikke lit til dette og har tiltalt Madsen for mishandling og overlagt drap.

Rettssaken mot Peter Madsen åpner i byretten i København 8. mars.