De russiske soldatene var i full gang med å planlegge feiringen av nyttårsaften da bombene landet.

Fra intet dukket dronene opp og gjennomførte det største angrepet mot den russiske militærbasen Khmeimim i Syria siden krigen startet. Fire russiske soldater ble drept og flere jagerfly ødelagt, ifølge russiske medier.

Nyttårsaften og 6. januar gjennomførte syriske opprørsgrupper et nytt stort droneangrep på de russiske basene.

Angrepet kom noen dager etter at det var stor festivitas i Kreml, hvor Putin feiret «seieren i Syria» og delte ut medaljer.

– Terroristene er knust, sa Putin.

Så kom dronene.

AP / NTB scanpix

Tok seieren på forskudd

Kreml la helt lokk på det første store angrepet nyttårsaften inntil det lekket ut i den russiske avisen Kommersant 4. januar.

Siden har det kommet frem stadig flere opplysninger.

Ifølge forsvarsdepartementet i Moskva deltok 13 droner i angrepet, mens andre russiske kilder hevder at over 30 droner var med.

Nå har det russiske forsvarsdepartementet lagt ut det de hevder er bilder av droner som deltok i angrepet 6. januar.

Putin trakk ut den russiske militærstyrken før jul og styrket dermed sin popularitet foran presidentvalget 18. mars. Bare styrkene ved militærbasene er beholdt. Denne uken fikk Kreml kritiske spørsmål om hvorvidt Putin feiret seieren for tidlig.

– Putin så ingen grunn til å fortsette offensive operasjoner. Vi visste at terroristangrepene kunne fortsette, sa Putins talsmann Dmitrij Peskov.

AP / NTB scanpix

Droner som terrorvåpen

Frykten er at de militante også kan bruke dronene til kjemiske og biologiske angrep, og at metoden også kan brukes i Russland eller i Europa.

Med bombedroner er det mulig å omgå sikkerhetssperringer og sjekkpunkter.

Angrepene viser at opprørsgruppene har skaffet både kunnskap og teknologi, slik at de kan lage droner som de kan styre minst 20–30 kilometer fra målet.

De er også i stand til å slippe bomber ved hjelp av GPS-koordinater.

– Dette burde være av veldig stor bekymring for hele det internasjonale miljøet, sier talsmenn for det russiske forsvarsdepartementet til Interfax.

Russerne mener det vil være ekstremt vanskelig å stoppe spredning av denne teknologien når opprørsgruppene i Syria nå har skaffet seg den.

REUTERS/NTB scanpix

På den annen side kan det russiske militærets reaksjoner også være et forsøk på å dekke over at opprørernes hjemmesnekrede droner var i stand til å ramme så hardt.

Avisen Kommersant hevder at flere jagerfly ble ødelagt, noe som avvises offisielt.

BASSAM KHABIEH / REUTERS / NTB scanpix

Skylder på amerikanerne

Flere russiske politikere har allerede gitt USA skylden. Bakgrunnen er at rekognoseringsflyet Poseidon fra den amerikanske marinen patruljerte i området mens angrepet pågikk.

– Et merkelig sammentreff, sa en talsmann for det russiske forsvarsdepartementet som hevder at angrepet krever at opprørerne fikk hjelp av et land som har teknologi for satellittnavigering.

Dermed pekte det russiske militæret i praksis på USA. I en fersk måling denne uken peker et klart flertall av russerne på USA som landets store fiende.

Da Putin overtok makten i 2000, svarte til sammenligning bare 22 prosent av de spurte russerne at USA var den største fienden.

– De militante angrep våre baser med en sverm av droner. Dette ville vært nærmest umulig uten amerikansk styring, sa lederen for det russiske kommunistpartiet, Gennadij Ziuganov.

Det amerikanske forsvaret viser til at dronene og dataprogrammene som brukes, nærmest er hyllevare som kan kjøpes i de fleste land.

Mikhail Klimentyev / AP / NTB scanpix

Russland reagerer nå overfor tyrkerne

Ifølge avisen kom droneangrepet fra landsbyen Muazzara i «de-eskaleringsområdet» Idlib, hvor den Al-Qaida-tilknyttede gruppen Jabhat al-Nusra har stått sterkt. Tyrkia har tidligere sagt at de skal holde kontroll med det som har vært betegnet som «moderate opposisjonsgrupper».

– Ankara må følge opp sine forpliktelser for å sikre våpenhvilen, skrev Krasnaja Zvezda, det russiske forsvarets avis.

Men tyrkerne peker på Russland og Iran

Tyrkerne mener imidlertid at Russland og Iran må gjøre mer for å stoppe bombeoffensiven som Syrias president Bashar al-Assad har utløst i Idlib. Tyrkia beskylder Assad for å bombe moderate opprørere under dekke av å ville bekjempe terrorgrupper tilknyttet Al-Qaida. Dette er i strid med våpenhvileavtalen.

Både Russlands og Irans ambassadører ble tirsdag kalt inn på teppet i utenriksdepartementet. De ble bedt om å legge press på presidenten de i praksis har sørget for å holde ved makten i Syria.