Trump sier han ikke vil sparke Rosenstein

– Jeg vil ikke gjøre noen endringer, sa Trump til journalister i Det hvite hus da han ble spurt om han vil sparke Rosenstein.

For rundt en måned siden så det ut til at Rosenstein var på vei ut etter at det ble publisert flere artikler om hva Rosenstein skal ha sagt om presidenten bak lukkede dører.

Hemmelig opptak av Trump

På en flytur i Air Force One fra Florida til Washington mandag hadde imidlertid Rosenstein og Trump et 45 minutter langt møte, ifølge Det hvite hus.

– Vi hadde nettopp en veldig fin samtale. Vi kommer faktisk godt overens. Virkelig godt, sa Trump til pressen etter at han landet.

Det hele begynte med artikler i The New York Times der ikke navngitte kilder hevdet at Rosenstein våren 2017 foreslo hemmelige opptak av Trump som bevis på hans mentale tilstand.

– Ukorrekt

Rosenstein har kalt artikkelen «unøyaktig og ukorrekt». Avisen har også skrevet at Rosenstein har foreslått å finne en måte å avsette Trump på, noe visejustisministeren også har avvist.

Om Rosenstein skulle få sparken, kan det få følger for spesialetterforsker Robert Muellers gransking av påstandene om at Trump fikk russisk bistand i valgkampen i 2016.

Det var Rosenstein som utnevnte Mueller etter at justisminister Jeff Sessions hadde erklært seg inhabil i Russland-granskingen.