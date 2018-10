Vis aldri svakhet. Slå hardere tilbake. Gå i strupen på dine fiender. Det har vært en triumfuke for Trumps strategi.

«Vis raseriet ditt».

Dette var rådet høyesterettsdommer Brett Kavanaugh fikk like før han skulle forsvare seg mot anklagene om at han hadde forsøkt å voldta Christine Blasey Ford i fylla som tenåring, ifølge New York Times. Kavanaugh tok imot rådet og leverte sin åpningsreplikk med ansiktet fordreid av sinne.

Han avbrøt senatorene som intervjuet ham, var uhøflig og svarte dem med en respektløshet vi aldri har før har sett i en slik høring. Han var også tydelig partipolitisk, og beskyldte demokratene for å være hevngjerrige og destruktive.

Mange ble sjokkert over dommerens opptreden, men én person elsket det: president Donald Trump. Det var akkurat den typen retorikk Trump selv er glad i å bruke, og som har brakt ham helt til Det hvite hus. Denne uken fikk presidenten to viktige bekreftelser på at den konfronterende og konfliktsøkende strategien hans virker: han fikk innsatt Kavanaugh i høyesterett og han fikk landet en ny handelsavtale med Mexico og Canada.

Begge er sentrale valgløfter for Trump. Lørdag kveld gikk presidenten triumferende på scenen i Topeka, Kansas, foran bannere med påskriften «løfter gitt, løfter oppfylt».

– Det viktigste en president kan gjøre er å utnevne en høyesterettsdommer. Jeg har utnevnt to, sa en stolt Trump til den jublende folkemengden.

Gikk til angrep på Ford

Torsdag gikk presidenten til angrep på Christine Blasey Ford, kvinnen som vitnet i Senatet om at Kavanaugh hadde forsøkt å voldta henne. Mange reagerte med sjokk på Trumps ordbruk, også partifeller. Republikanerne hadde vært så redde for å virke ufølsomme eller aggressive overfor Ford, at de hadde hyret en kvinnelig jurist til å stille spørsmålene under høringen.

Trump, derimot, valgte den motsatte tilnærmingen. Han gjorde narr av Fords opptreden foran en stor folkemengde i Mississippi som lo høyt av kommentarene hans. Dagen etter ble det klart at Kavanaugh hadde nok stemmer til å bli utnevnt. Engasjementet hos den republikanske grasrota økte, også blant kvinner. Meningsmålingene viste at støtten til republikanske senatorer i mellomvalget har gått opp. Trump ga seg selv æren:

– Jeg tror at talen i Mississippi hadde stor effekt, ja, sa Trump lørdag om Kavanaugh-seieren.

– Jeg tror den var viktig.

Tvang Mexico og Canada i kne

Mens Kavanaugh-saken fortsatt raste i begynnelsen av uken, kunne Trump kassere en stor seier på handelsfronten: Han har fått Canada og Mexico med på en ny handelsavtale som skal erstatte NAFTA. Begge nabolandene har rast mot presidenten, som har truet og latterliggjort lederne deres offentlig. Det så lenge ut som om alt ville gå i stå.

Men Trumps harde linje fikk til slutt resultater: Canada og Mexico har gått med på vilkår som er bedre for den amerikanske bilindustrien, og for amerikansk landbruk.

En par viktige detaljer: i den nye avtalen har Canada og Mexico gått med på eksportkvoter for å unngå tollbarrierer. Det er også inkludert straffetiltak for valutamanipulasjon. Og partnerne har godtatt en minimumslønn for arbeidere som produserer visse typer eksportartikler til USA, noe som bedrer konkurranseevnen til amerikanske bedrifter.

Avtalen er ikke bare en seier for Trump, det er også en ny modell for USAs forhold til handelspartnere, ifølge The Wall Street Journal.

– Det er et privilegium å drive handel med USA, sa Trump da avtalen ble kunngjort.

Slåss med bare nevene

Lærepengen etter triumfuken er dette, ifølge Fox News-kommentator Wayne Allyn Root:

«I Trumps verden handler alt om kampen, og om kampviljen din. Alt handler om din evne til å slåss med bare nevene.»

Root kommer med en ny bok han har kalt «Trump Rules». De oppsummerer han slik:

«Å vinne handler ikke om hjerne, eller IQ, eller en god idé eller en unik strategi. Det handler om å være en fighter som aldri gir opp. Om å være en okse i en porselensbutikk.»

Trumps «superheltkrefter» kan være at han ikke har skam, skriver Matt Lewis i en artikkel i The Daily Beast kalt «Ultimate Fighter». Lewis påpeker at presidenten bare ristet av seg alvorlige beskyldninger om skattesnusk og løgn i en kjempesatsing fra The New York Times.

Vilje til å alltid å slå hardere tilbake er Trumps suksessformel, skriver Lewis. Etter en seiersuke som også inkluderte de beste arbeidsmarkedstallene siden 1969, er nok mer politikk etter denne oppskriften i vente.

