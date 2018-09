Svensk og norsk politikk har en rekke fellestrekk, men også noen forskjeller. Kort og enkelt fortalt kan man foreta følgende sammenligning.

Socialdemokraterna = Arbeiderpartiet

= Arbeiderpartiet Moderaterna = Høyre

= Høyre Vänsterpartiet =SV

=SV Centerpartiet = Senterpartiet

= Senterpartiet Miljöpartiet =Miljøpartiet De Grønne

=Miljøpartiet De Grønne Liberalerna = Venstre

= Venstre Kristdemokraterna = Kristelig Folkeparti

= Kristelig Folkeparti Sverigedemokraterna har mange av de samme kampsakene som Fremskrittspartiet, men ble i motsetning til Frp stiftet av nazister.

Sammenligningen over betyr ikke at de norske og de svenske søsterpartiene er enige om alt. Det svenske Centerpartiet er f.eks. for EU, mens det norske er mot.

Dette er årsakene til at så mange svensker ikke kan tilgi Jimmie Åkessons parti.

To blokker og Sverigedemokraterna

Også i Sverige er det en blågrønn og en rødgrønn blokk. De skiller seg fra norsk politikk ved at Miljøpartiet tydelig har valgt side og sitter i regjering Socialdemokraterna og at Centern samarbeider på borgerlig side.

Sverigedemokraterna tilhører ingen av blokkene.

Alliansen består at det svenske høyrepartiet, Moderaterna og alle tre sentrumspartiene: Centern, Liberalerna og Kristdemokraterna. De regjerte sammen i perioden 2006- 2014.

Den rødgrønne siden kan sammenlignes med byrådssamarbeidet i Oslo og består av Socialdemokraterna, Miljøpartiet og Vänsterpartiet. De to første partiene regjerer sammen i dag.

Mer om hvert parti:

Ifølge et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene er størrelsen på partiene før valget nå slik:

1. Socialdemokraterna (S)

Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN

Socialdemokraterna (S) har vært landets største parti i over 100 år. Har nå ifølge meningsmålingene støtte fra 24,8 prosent av velgerne. Har regjeringsmakten. Går til valg på økt skatt for de rikeste og mer penger til kommuner, helse og omsorg og pensjonister.

Partileder: Stefan Löfven (61), Sveriges statsminister siden 2014. Han stilte seg noe motvillig til disposisjon for å lede partiet i 2012 etter Mona Sahlin. Löfven er født i Stockholm, ble adoptert bort som baby og vokste opp i nordsvenske Ådalen. Löfven begynte sin yrkeskarriere som sveiser og endte som fagforeningsleder før han ble partileder. Han er gift med den seks år eldre Ulla Löfven, som har to barn fra et tidligere ekteskap. Löfven har ikke egne barn.

2. Sverigedemokraterna (SD)

Johan Nilsson/TT

Ingen ønsker å samarbeide med partiet. Vokst fra 2,9 prosents oppslutning i 2006 til 19,1 prosent i dag. Sterkt kritisert for sine nynazistiske og høyreradikale røtter, som partiet nå har distansert seg fra. Går til valg på strengere innvandringspolitikk, endret integrasjonspolitikk og kriminalitetskamp.

Partileder: Jimmie Åkesson regnes ikke som noen lysende karismatiker og folketaler, og beskrives som «en veldig vanlig svenske.» Åkesson vokste opp i Sölvesborg i Blekinge og studerte statsvitenskap, økonomi og geografi ved universitetet i Lund. Ble partileder i 2005, er gift og har en sønn.

3. Moderaterna (M)

Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Moderaterna regjerte i årene 2006–2014 som del av Alliansen. Støtte fra 17,7 prosent. Går til valg på 200 forslag, som skattekutt, stram asylpolitikk og økt kamp mot kriminalitet.

Partileder: Ulf Kristersson er statsministerkandidat og utdannet siviløkonom fra Skåne. kristersson er tidligere sosialforsikringsminister i regjeringen til partifelle Fredrik Reinfeldt. Han ble partileder etter Anna Kinberg Batra i 2017. Kristersson er gift og har tre adopterte døtre fra Kina.

4. Vänsterpartiet (V):

Jessica Segerberg

SVs søsterparti, støtte fra 10 prosent. Går til valg på flere barnehageansatte, økt likestilling og mindre ulikhet. Vil ha Socialdemokraternas leder som statsminister.

Partileder: Jonas Sjöstedt (53) er fra Göteborg, metallarbeider og tidlig på 1990-tallet fagforeningsmann ved Volvo-fabrikken i Umeå. Gift med Ann Mawe, og sammen har de tre barn.

5. Centerpartiet (C):

Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN

Senterpartiets søsterparti i Sverige. Omtales som et liberalt næringslivsparti. Har nå støtte fra 8, 2 prosent. Går til valg på skattereform, bedre integrering, sterkere distriktspolitikk og klima og miljø.

Partileder: Annie Lööf blir nevnt som en mulig kompromisskandidat som statsminister.

Lööf er tidligere næringsminister og kom inn i Riksdagen som forsamlingens yngste representant i 2006. 35-åringen er utdannet jurist, er gift og har en datter.

6. Liberalerna (L)

Magnus Fröderberg

Venstres søsterparti, støtte fra 6 prosent av velgerne. Kjernesaker er skattekutt på en rekke områder og økt skolesatsing. Tidligere kjent som Folkpartiet.

Partileder: Jan Björklund er tidligere yrkesoffiser og utdanningsminister i Fredrik Reinfeldts regjering. Björklunds mor var norsk og kom som flyktning til Sverige under krigen. Björklund er gift og har to sønner.

7. Kristdemokraterna (KD)

Björn Larsson Rosvall/TT

Kristdemokraterna ser ut til å vinne kampen mot sperregrensen og får nå 5,7 prosents oppslutning. Satser på kjerneområdene eldre, helse og omsorg, 10.000 flere politifolk og økt makspris i barnehagene.

Partileder: Ebba Busch Thor er fra Uppsala, har norsk far, svensk mor og dobbelt statsborgerskap. Hun tok over som partileder i 2015, er gift og har to barn.

8. Miljöpartiet (MP):

Erik Simander/TT

Klima og miljø kom på dagsordenen etter sommerens skogbranner. Regjeringspartiet har støtte fra 4,9 prosent. Kjemper for økt innsats mot klimaendringer, et bærekraftig samfunn og kamp mot plast.

Partiledere: Gustav Fridolin og Isabella Lövin. Fridolin ble valgt til nasjonal talsperson for partiet i 2011, sammen med Åsa Romson, og gjenvalgt sammen med Isabella Lövin i 2016. Han er nå utdanningsminister, gift og har en sønn.

Isabella Lövin er bistandsminister, og har bakgrunn som journalist, og forfatter.