En av Kinas mest berømte skuespillere ble anklaget for skattefusk. Nå er hun ikke sett offentlig på to måneder.

Den kinesiske skuespilleren har hatt roller i kassasuksesser som X-Men: Days of Future Past og Iron Man og har spilt i en rekke kinesiske storfilmer.

Internasjonalt er hun også kjent som modell og sangerinne. I fjor toppet hun Forbes liste over Kinas best betalte kjendiser.

Ifølge The Guardian er hun ikke sett offentlig siden 1. juli.

Hun har heller ikke lagt ut oppdateringer på sosiale medier siden i juni. Tidligere har hun pleid å komme med oppdateringer på det kinesiske mikrobloggstedet Weibo, der hun har 62 millioner følgere, minst en gang daglig, skriver Business Insider.

Nå spekuleres i om Fan er fengslet av kinesiske myndigheter, melder CNN og en rekke internasjonale medier.

Beskyldt for skatteunndragelse

Bakgrunnen for spekulasjonene er at Fan tidligere i år ble beskyldt for skatteunndragelse.

I mai la en tidligere kinesisk TV-anker for en statlig kanal ut det han hevdet var arbeidskontrakter som viste at Fan unndro seg skatt på sosiale medier, ifølge CNN.

Dokumentene viste ifølge den statlige eide avisen Global Times at Fan opererte med to ulike arbeidskontrakter i forbindelse med en filminnspilling. Én som oppga at hun fikk betalt 1,5 millioner dollar i lønn og en annen, privat kontrakt som oppga at hun tjente 7,5 millioner dollar.

Dette er en praksis som i Kina blir kalt «yin-yang-kontrakter» og er en form for skatteunndragelse der kontrakten med lavest beløp sendes til myndighetene, mens den andre sikrer skattefri inntekt for et høyere lønnsbeløp, skriver CNN.

Kort tid etter annonserte skattemynidighetene i Jiangsu-provinsen, der Fan driver et filmstudio, at de kom til å etterforske skatteunndragelse fra «enkelte film- og TV-arbeidere», ifølge South China Morning Post.

6. september skrev den statlige kinesiske avisen Securities Daily en sak der det skal ha stått at Fan var «under kontroll og i ferd med å motta juridisk dom», ifølge CNN. Saken ble senere slettet.

Det har så langt ikke kommet offisielle uttalelser om hvor Fan befinner seg. Hun er heller ikke offisielt anklaget for å ha gjort noe kriminelt, skriver The Guardian.

Fans talspersoner har avvist at hun har hatt noe med kontraktene som ble lekket på sosiale medier å gjøre.

Fjernet fra reklamer

I perioden etter at Fan forsvant fra offentligheten, har hun også blitt fjernet fra flere filmplakater og reklamekampanjer.

New York Times skriver at navnet hennes er tatt bort fra plakater og promoteringsmateriale for den kinesiskproduserte filmen Unbreakable Spirit med Bruce Willis i hovedrollen. Filmen skulle opprinnelig ha premiere i august, men er blitt utsatt til oktober.

Fan skal også ha hatt en rolle i en animasjonsfilm som skulle hatt premiere i juni, men som nå er utsat på ubestemt tid.

Flere av merkene hun har frontet har også tatt avstand fra skuespilleren, melder avisen.

Uvisst hvor hun befinner seg

Spekulasjonene om at Fan har havnet i konflikt med myndighetene ble ytterligere forsterket da hun forrige uke havnet sist på en liste over de kinesiske kjendisene som tar mest samfunnsansvar, skriver The Times.

Listen er utarbeidet av blant annet The Chinese Academy of Social Sciences Corporate Social Responsibility Research Institute, som ifølge The Guardian har tette bånd til kinesiske myndigheter.