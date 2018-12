Siden januar 2015 har det vært en rekke terrorangrep i Frankrike. Tilsammen er over 245 mennesker drept.

* 11. desember 2018: En mann skyter og dreper tre personer på et julemarked i Strasbourg. Tolv personer ble skadet. Hendelsen etterforskes som et terrorangrep. Gjerningsmannen er fortsatt på frifot.

* 12. mai 2018: En mann dreper en person og skader fire andre med en kniv i Paris. Han skal ha ropt «Gud er stor» i forkant av angrepet. Angrepet ses på som et terrorangrep.

* 23. mars 2018: En mann dreper fire personer i byene Trèbes og Carcassonne. Gjerningsmannen ble drept av politiet etter en tre timer lang gisselaksjon. Ekstremistgruppen IS hevder å stå bak.

* 1. oktober 2017: En 29 år gammel mann fra Tunisia roper «Gud er stor» og dreper to kvinner med kniv på en togstasjon sør for Marseille. Gjerningsmannen ble drept, og IS hevdet i ettertid at de sto bak angrepet.

* 21. april 2017: En 39 år gammel mann dreper en politimann og skader to andre på Champs-Élysées i Paris. Gjerningsmannen ble drept av politiet, og en håndskrevet lapp som hyllet islamistgruppen IS, ble funnet ved liket av 39-åringen

* 26. juli 2016: To 19-åringer dreper en 85 år gammel prest i en kirke i Normandie. IS hevder de sto bak angrepet. Mennene skal ha erklært tilhørighet til gruppen i en video.

* 14. juli 2016: 86 mennesker ble drept og over 300 såret da en lastebil raste gjennom en folkemengdene som feiret 14. juli på strandpromenaden i Nice. Gjerningsmannen ble skutt av politiet, og IS erklærte at han var en av deres «soldater».

* 13. juni 2016: En 25 år gammel mann knivdreper en politimann og hans samboer i hjemmet deres i Magnanville, vest for Paris. Gjerningsmannen ble drept av politiet. På sosiale medier viste han sympati overfor IS.

* 13. november 2015: Væpnede menn slo til på seks forskjellige steder i Paris. 130 personer ble drept, 89 av dem under angrepet mot konsertlokalet Bataclan. Alle gjerningsmennene unntatt én ble drept eller sprengte seg under aksjonen. IS påtok seg ansvaret.

* 21. august 2015: En 25-åring fra Marokko åpner ild mot medpassasjerer på et tog mellom Paris og Amsterdam. To personer ble skadet.

* 26. juni 2015: En person ble drept og to såret i et angrep mot en gassfabrikk i Saint-Quentin-Fallavier utenfor Lyon. Hodet til den drepte, som var sjefen til gjerningsmannen, ble funnet spiddet på porten ved inngangen til fabrikkområdet. Et islamistflagg ble funnet like ved. Gjerningsmannen ble pågrepet kort tid etterpå.

19. april 2015: En algerisk IT-student blir arrestert for å ha drept en kvinne i hennes bil og for å ha planlagt et angrep mot en kirke i Paris. Politiet fant dokumenter om Al-Qaida og IS hjemme hos mannen.

* 3. februar 2015: En mann angriper tre soldater med kniv utenfor et jødisk senter i Nice. Ingen av soldatene ble alvorlig skadet.

* 9. januar: Fire mennesker blir drept i en jødisk matbutikk i Paris i en aksjon til støtte for de to gjerningsmennene i Charlie Hebdo-aksjonen. Mannen bak denne aksjonen sto også bak drapet på en politikvinne dagen før. De tre gjerningsmennene i de to aksjonene ble alle drept av politiet. Al-Qaida i Jemen har påtatt seg ansvaret for aksjonene.

* 7. januar 2015: Tolv personer, ti av dem tilknyttet satiremagasinet Charlie Hebdo, blir drept i et terrorangrep mot bladets redaksjon i Paris.

