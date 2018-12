278 personer ble arrestert lørdag morgen, opplyser fransk politi.

De verste opptøyene på flere tiår rammet Paris forrige helg, i dramatiske scener som rystet landet og kastet president Emmanuel Macrons regjering ut i sin dypeste krise så langt.

Det er ventet nye demonstrasjoner denne helgen, og beredskapen har økt betydelig.

Bare i Paris er det satt inn 8000 politifolk, og i resten av landet skal ti ganger så mange forsøke å hindre vold og vandalisering.

Piroschka van de Wouw, Reuters/NTB scanpix

BENOIT TESSIER, Reuters/NTB scanpix

Turistattraksjoner som Eiffeltårnet, Louvre-museet og Musée d'Orsay er stengt. Butikker og restauranter på paradegaten Champs-Élysées oppfordres til å holde stengt.

De fleste kampene i fransk toppfotball denne helgen er utsatt, og det samme gjelder opera- og teaterforestillinger.

STEPHANE MAHE, Reuters / NTB scanpix

Dropper avgiftsøkning

Emmanuel Macrons regjering har bestemt seg for å droppe den forhatte avgiftsøkningen på drivstoff, men helomvendingen kan ha kommet for sent.

Protestbølgen som er blitt ledet an av de såkalte «gule vestene» – etter refleksvesten alle er pålagt å ha i bilen – er blitt til noe større.

Fakta: De gule vestene Bevegelsen De gule vestene begynte som en protestaksjon mot økende priser på drivstoff og høyere levekostnader i Frankrike. Den franske regjeringen har de siste fem årene økt avgiftene på klimautslipp. For diesel har dette utgjort om lag 2,50 kroner pr. liter. Tidligere i år ble avgiften økt med om lag 70 øre på diesel og 40 øre på bensin. Fra nyttår er det varslet en ytterligere økning på drøyt 60 øre for diesel og i underkant av 30 øre for bensin. Etter omfattende protester varslet regjeringen tirsdag at planlagte økning av drivstoffavgifter og strømpriser legges på is. Markedsprisen på diesel og bensin har også økt de siste årene, og Macron-regjeringen har i tillegg gjort det klart at avgiftene vil bli ytterligere økt de kommende årene. De gule vestene begynte som en grasrotbevegelse uten tilknytning til politiske partier eller fagorganisasjoner, og bevegelsen har ingen offisiell ledelse. Den har tatt sitt navn fra de gule refleksvestene som skal ligge i alle franske biler. I forrige uke viste en meningsmåling at om lag 66 prosent av franskmennene støtter bevegelsen. For to uker siden deltok om lag 300.000 mennesker i landsomfattende demonstrasjoner, og forrige helg deltok over 100.000. Militante fra både høyre- og venstresiden samt kriminelle gjenger har blandet seg inn i bevegelsen og står ifølge politiet bak de største ødeleggelsene.

Det handler ikke lenger bare om dyrere bensin og diesel. Demonstrasjonen er blitt en langt bredere protestbevegelse mot Macrons styre. Presidenten, som beskyldes for å drive «en regjering for de rike» får støtte fra snaut en fjerdedel av befolkningen. 72 prosent sier de støtter de «gule vestene».

STEPHANE MAHE, Reuters / NTB scanpix

Demonstrerer i nabolandene

Også i Belgia og Nederland er det ventet at de gule vestene skal demonstrere lørdag. Flere hundre politifolk er satt inn i Brussel, der demonstrantene i forrige uke havnet i klinsj med politiet, skriver Bloomberg.

Frykter omfattende vold

Frankrikes innenriksminister Christophe Castaner har sagt at han kun venter «noen tusen» demonstranter i Paris lørdag, men har samtidig advart om at det er «ultravoldelige individer» blant dem.

Meldinger i sosiale medier med oppfordringer om å angripe politiet og storme presidentpalasset har skapt bekymringer.

– De siste tre ukene har det blitt født et monster som har rømt fra dem som skapte det, sa han.

Hittil har fire mennesker mistet livet i forbindelse med protestene, og flere hundre er skadet.