Mer enn 343 arrestert i Paris: Demonstranter tatt med hammere og køller, politiet bruker tåregass og skjold

Bevegelsen De gule vestene begynte som en protestaksjon mot økende priser på drivstoff og høyere levekostnader i Frankrike.

Den franske regjeringen har de siste fem årene økt avgiftene på klimautslipp. For diesel har dette utgjort om lag 2,50 kroner pr. liter.

Tidligere i år ble avgiften økt med om lag 70 øre på diesel og 40 øre på bensin. Fra nyttår er det varslet en ytterligere økning på drøyt 60 øre for diesel og i underkant av 30 øre for bensin.

Etter omfattende protester varslet regjeringen tirsdag at planlagte økning av drivstoffavgifter og strømpriser legges på is.

Markedsprisen på diesel og bensin har også økt de siste årene, og Macron-regjeringen har i tillegg gjort det klart at avgiftene vil bli ytterligere økt de kommende årene.

De gule vestene begynte som en grasrotbevegelse uten tilknytning til politiske partier eller fagorganisasjoner, og bevegelsen har ingen offisiell ledelse.

Den har tatt sitt navn fra de gule refleksvestene som skal ligge i alle franske biler.

I forrige uke viste en meningsmåling at om lag 66 prosent av franskmennene støtter bevegelsen.

For to uker siden deltok om lag 300.000 mennesker i landsomfattende demonstrasjoner, og forrige helg deltok over 100.000. Militante fra både høyre- og venstresiden samt kriminelle gjenger har blandet seg inn i bevegelsen og står ifølge politiet bak de største ødeleggelsene.