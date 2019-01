Ingen vet ennå hva slags tilknytning britene vil få til EU når landet 29. mars melder seg ut. Men helt siden folkeavstemningen i juni 2016 har det vært en sterk økning i tallet på briter som ønsker å sikre båndene til EU gjennom dobbelt statsborgerskap.

Ved nyttår meldte det irske utenriksdepartementet at de i fjor fikk 180.000 passøknader fra personer bosatt i Storbritannia. 84.855 kom fra personer som bor i Nord-Irland, mens nesten 100.000 kom fra resten av øyriket. For å få irsk pass må man for eksempel ha en irsk besteforelder.

Fakta: Hvor står brexit? 29. mars skal Storbritannia melde seg ut av EU etter 40 års medlemskap. Ingen medlemsland har tidligere meldt seg ut av unionen. Det å få på plass en skilsmisseavtale har vært vanskelig. Storbritannias statsminister Theresa May har forhandlet frem en avtale med EU som det skal stemmes over i Underhuset i januar. Det er høyst uklart om hun får flertall for avtalen. Hvis avtalen blir vraket, er det helt uvisst hva som skjer.

Rekordpågang

Men også andre EU-land opplever rekordstor pågang fra briter som søker om pass, blant annet Tyskland. Bare 622 britiske statsborgere mottok tysk pass i 2015, året før brexit-avstemningen. I 2017 var det økt til 7493. Ifølge Le Monde ga Frankrike, Belgia og Nederland mellom 1200 og 1500 pass til briter i 2017. Storbritannia tillater at man har statsborgerskap i to land.

For noen handler dette om å beholde rettighetene som et EU-pass gir til arbeid og reising. For andre handler det også om identitet og deres egen vonde fortid.

FRANCOIS LENOIR / NTB scanpix

Flyktet fra Nazi-Tyskland

Blant disse er briter med en helt spesiell historie. De er etterkommere av jøder som ble kastet ut eller måtte rømme Nazi-Tyskland før krigen. En spesiell klausul i den tyske grunnloven gir en egen rettighet til personer som mistet sitt statsborgerskap av politiske, religiøse eller etniske grunner i perioden mellom 1933 og 1945, altså da Adolf Hitler styrte Tyskland. Dette gjelder også etterkommerne deres.

Ifølge Politico søkte 1667 personer om tysk pass på dette grunnlaget i 2017 og 1229 de første ni månedene i 2018.

– Brexit kan potensielt bety at mange mister rettighetene de har hatt i mange år. De føler at det europeiske prosjektet er viktig, og dette er en måte å beholde forbindelsen, sier Michael Newman, leder i Association of Jewish Refugees i Storbritannia.

Hans egen mor var en av de siste som kom seg på båten til England før krigen brøt ut. Hun var en av rundt 70.000 som flyktet til Storbritannia fra Nazi-Tyskland eller okkuperte land. Blant disse var også rundt 10.000 jødiske barn som ble sendt til Storbritannia etter krystallnatten i november 1938.

ASSOCIATED PRESS/NTB scanpix

Stort dilemma å søke tysk pass

Men det å søke om tysk pass innebærer også et stort moralsk dilemma for mange, sier Newman til Aftenposten.

– Spørsmålet splitter familier og er et stort moralsk spørsmål. Det er mange som er i tvil om de skal gjøre det. De tror at foreldre og besteforeldre ville vært imot det, sier han.

Selv har han fått avslag på søknaden om tysk pass fordi moren kun hadde oppholdstillatelse der og var polsk statsborger.

Et av de jødiske barna som fikk en trygg havn i Storbritannia før krigen, var faren til BBC-journalisten Adrian Goldberg. Sammen med broren ble han sendt fra Tyskland til England gjennom den såkalte «kindertransport» som britiske myndigheter organiserte. Foreldrene ble igjen og døde i utryddelsesleiren Auschwitz.

– Vil ha en forsikring

Goldberg forteller i BBC-artikkelen «Beklager, pappa. Jeg har tenkt å søke tysk pass» om dilemmaet han føler på: det å søke om pass i et land som en gang utryddet familiene deres. Det sitter langt inne, og for noen er det utenkelig.

Men etter sin selvransakelse velger Goldberg likevel å gjøre det. Det handler ikke kun om å sikre at døtrene skal ha fri tilgang til å reise og bo i alle EU-land. For ham handler det også om å ha en slags forsikring, det å ha en utvei dersom noe skulle skje.

– Jeg sammenligner ikke post-brexit Storbritannia med førkrigs-Tyskland. Og jeg føler meg overhodet ikke tysk, understreker han i artikkelen.

– Men hvis intoleranse og ekstremisme skulle få fotfeste her, hvem kan klandre meg for å ville beskytte meg selv og min familie og si «Auf Wiedersehen» til landet jeg kaller mitt hjem?