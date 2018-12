To personer pågrepet etter å ha hjulpet nakne dansker ved pyramide

Den pågrepne kvinnen har i avhør sagt at hun satte det danske paret i kontakt med kamel-eieren, som fraktet dem til stedet på ulovlig vis på kveldstid 29. november. De to innrømmer at de var med på en ulovlig handling og blir stilt for retten, heter det i en uttalelse fra innenriksdepartementet i Kairo.

I en video på YouTube har den danske mannen som besteg pyramiden, filmet klatringen på vei opp. Deretter tar kvinnen av seg toppen sin. Paret har også tatt bilde av seg selv der de ligger nakne på hverandre, med blikkene rettet mot Kheopspyramiden.

– Drømt om dette lenge

– En 7.000 år gammel sivilisasjon har blitt gjort om til et sengelaken, har en oppgitt egypter tvitret.

Etter å ha kommet hjem til Danmark har 23 år gamle Andreas Hvid forklart overfor Ekstra Bladet at han i flere år hadde drømt om å bestige Kheopspyramiden, og å ta et nakenbilde på stedet. Han opplyser også til avisen at kvinnen ikke er hans kjæreste, og at de ikke hadde sex.

Det er forbudt å bestige pyramider i Egypt. En tysk turist ble i 2016 nektet innreise til landet på livstid etter at han hadde lagt ut videoopptak der han besteg en pyramide.