Vitner: To personer skutt av soldater i Guinea

Demonstranter og sikkerhetsstyrker støtte sammen i forstaden onsdag kveld, opplyser kilder til nyhetsbyrået AFP.

Mamadou Bela Balde ble skutt i hodet da han og tre venner forlot et hus i bydelen Wanidara, sier mannens bror. En av de andre, Mamadou Alimou Diallo, ble truffet i brystet og døde.

– To andre som var sammen med dem, ble også truffet, men er fortsatt i live, opplyser broren.

En kilde ved sykehuset i Conakry bekrefter at de har fått inn to døde personer. Det har så langt ikke kommet noen uttalelse fra myndighetene.

Et vitne sier til AFP at det var protestmøter i bydelen onsdag formiddag, men at disse var over da skyteepisoden fant sted. I en annen forstad, der demonstranter hadde satt opp veisperrer for å hindre politiet, ble to menn i 20-årene skutt og såret tidligere på dagen.